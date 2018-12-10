Konteyner milli X-ray’den geçecek

İlgili teknoloji Konteyner denetimlerinde de kullanılacak. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Pekcan, gümrüklerin Avrupa'nın ileri teknolojiyi en yoğun kullanan gümrüklerin başında geldiğini bildirdi.

Pekcan, şüpheli hareketleri analiz ederek yalnızca potansiyel tehdit içeren işlemlere odaklandıklarını vurguladı.

KAÇAK SİGARA ORANI DÜŞTÜ

Türkiye'nin dış dünyaya açılan noktaları olan kara kapıları, havaalanları ve deniz limanlarını X-ray tarama sistemleri başta olmak üzere, yüz tanıma ve plaka tanıma sistemleriyle güçlendirdiklerine dikkati çeken Pekcan, "hava takip", "varış öncesi yolcu bildirimi", "gemi takip", "araç takip" programlarıyla da kara ve hava sahasını kullanan araçları kontrol ettiklerini dile getirdi.

Pekcan, insansız hava araçlarını da gümrük denetimlerinde kullanmaya başladıklarını belirterek, İstanbul Havalimanı'nda yolcu bagajlarının üç boyutlu görüntüsünü veren CT Bagaj Tarama Sistemi ve uyuşturucu kuryelerin tespitinde kullanılan Vücut Tarama Sistemi'ni etkin olarak kullandıklarını bildirdi.

EKONOMİ Otel yatırımları patlayacak