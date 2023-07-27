Konteynerlerden yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak

Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) gümrük ve ilave gümrük vergilerinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.

Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.