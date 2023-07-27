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Ekonomi

Konteynerlerden yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) sıfır gümrük ve ek gümrük vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

10:13 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Gümrük vergileri yüzde sıfır olarak devam edecek.

Gümrük vergileri yüzde sıfır olarak devam edecek.

Konteynerlerde (prefabrik ev ve yapılar) gümrük ve ilave gümrük vergilerinin yüzde sıfır olarak uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek.


İthalat rejimi ile ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, prefabrik ev ve yapıların da içinde bulunduğu konteynerlerde gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması 31 Aralık'a kadar sürecek.




#gümrük vergisi
#ilave gümrük vergisi
#konteyner
#Prefabrik evler
#Resmi Gazete
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