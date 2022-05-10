Ekonomi Konut finansmanı için 3 ayrı paket
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konut finansmanı için 3 ayrı paket

Konut sektöründe "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu. Bu kapsamda, sıfır ve ikinci el konut satışlarına uygun maliyetli konut finansmanı sağlanacak.

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Haber Merkezi Diğer
Konut finansmanı için 3 ayrı paket
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

DÖVİZ VE ALTININI SATARAK KONUT ALANDA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket
FOTOĞRAF 13
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Bu akşam saatlerinde Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının gündemlerinden biri de ekonomideki son gelişmelerdi. Toplantıda, hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadelede atılacak adımlar görüşüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamalarda vatandaşa yeni müjdeler verdi.
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\"​Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum\" diyen Erdoğan, ilk müjdenin konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalarla ilgili olduğunu belirtti.
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\"KONUT FİYATLARINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI\"<br><br>Daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, \"Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı\" dedi.
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0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ<br><br>\"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık\" ifadelerini kullanan Erdoğan, birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu.
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\"Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir\" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
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\"Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.
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Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.
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TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.
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Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.
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Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.
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Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.
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Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yaklaşık üç saat süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut almak isteyen vatandaşlara ve konut yapan firmalara müjde verdi. Konut finansmanında üç farklı paket olacağını aktaran Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık" dedi. Peki yeni konut kredisi paketi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin detayları neleri içermektedir? İşte ayrıntılar...

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