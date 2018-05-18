Konut satışları Nisan’da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 47 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 38,5 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 367 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71 oldu. Ankara 6 bin 978 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 483 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 47 bin 534 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 47 bin 534 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 63 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 596 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 696 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalış göstererek 55 bin 553 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 351 konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,7 oldu. Ankara 6 bin 756 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 722 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 2 bin 43 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2018’de ilk sırayı 676 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 475 konut satışı ile Antalya, 150 konut satışı ile Bursa, 143 konut satışı ile Trabzon ve 113 konut satışı ile Yalova izledi.

En çok konut satışı Iraklılara yapıldı

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 337 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 252 konut ile Suudi Arabistan, 138 konut ile İran, 116 konut ile Kuveyt ve 112 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

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