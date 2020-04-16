Ekonomi Konut satışlarında son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı gerçekleşti
EMLAK

Konut satışlarında son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı gerçekleşti

Konut satışlarında son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı gerçekleşti

Yılın ilk üç ayında satılan 341 bin 38 konut, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan "10 Mart'tan sonra Kovid-19 nedeniyle insanlar yavaş yavaş evlerine çekildiler ve satışlar bu tarihten sonra zayıfladı. Salgın çıkmasaydı ve satışlar devam etseydi, konut satış rakamlarını daha yüksek görebilirdik. Virüsün etkisinin azalmaya başlamasıyla sektör çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, toplam 341 bin 38 konut satıldı.
Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, toplam 341 bin 38 konut satıldı.

Kredi faizlerindeki indirimler, konut satışlarında rekorları da beraberinde getirdi. Yılın ilk 3 ayında satılan 341 bin 38 konut, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak faiz indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de gerilemesine neden oldu.

Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların da konut faizlerinde indirime yönelmesiyle vatandaşların konuta olan ilgisi arttı.

  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte, toplam 341 bin 38 konut satıldı. Bu rakam, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı oldu. Konutların 113 bin 615'inin ocakta, 118 bin 753'ünün şubatta, 108 bin 670'inin de martta satışı gerçekleşti.

Satılan bu konutların yaklaşık 130 binini ipotekli satışlar oluşturdu. Ocak ayında 42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 ipotekli konut satışı yapıldı.

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"Faizlerdeki düşüş, birikmiş talebi hayata geçirdi"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konut kredi faizlerinin aylık bazda 0,94-0,95'ler seviyesine kadar düşmesinin, uzun zamandır birikmiş talebi hayata geçirdiğini söyledi.

Taylan, bu durumun etkisiyle Türkiye'de yılın ilk çeyreğindeki konut satışlarının yüksek gerçekleşmesinin normal olduğunu söyledi.

Konut satışında ocak ve şubat aylarının mükemmel geçtiğini ve bu durumun 10 Mart'a kadar devam ettiğini belirten Taylan, şöyle konuştu:

  • "10 Mart'tan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanlar yavaş yavaş evlerine çekildiler ve satışlar bu tarihten sonra zayıfladı. Salgın çıkmasaydı ve satışlar martta da devam etseydi, ilk çeyrek konut satış rakamlarını daha yüksek görebilirdik."

Taylan, Kovid-19 salgınından dolayı her sektörde olduğu gibi emlakta da bir düşüş söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Virüsün etkisinin azalmaya başlamasıyla sektör çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır." dedi.

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