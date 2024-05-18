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Ekonomi

Konutta 3 yılın en düşük satışı

Türkiye’de nisan ayında konut satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam son 3 yılın en düşük aylık satışı olarak gerçekleşti.

04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:05 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalışla 75 bin 569'a geriledi. İlk 4 aylık satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 355 bin 173'e düştü. Bu rakam, mayıs 2021'den (59 bin 166) bu yana en düşük aylık satış oldu.

7 KONUTTAN BİRİ KREDİYLE SATILDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalarak 7 bin 71 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalışla 34 bin 693 oldu.

YABANCIYA SATIŞLAR YÜZDE 50,3 AZALDI

Yabancılara konut satışı, nisanda yıllık bazda yüzde 50,3 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7'de kaldı. Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 293 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 117 konutla İran, 91 konutla Ukrayna ve 70 konutla Almanya vatandaşları izledi.

Fiyat Endeksi martta %1,2 arttı

Merkez Bankası tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 1230,5 oldu. KFE, martta yıllık bazda yüzde 52 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 9,8 oldu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Kamu çalışanlarına destek geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf tedbirlerine ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, ekonomide öngörülebilirliğin azaldığını, gelir dağılımının da olumsuz etkilenerek sosyal adaletin bozulduğunu ifade eden Yılmaz, "Amacımız nominal değil, kalıcı, reel, gerçek bir sosyal refah üretmek." dedi. Tartışmalara konu olan kamu çalışanlarına servis uygulamasına son verilmesine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destekler de sunulacak" diye konuştu. Ayhan Bora Kaplan davası ve sonrasında da birtakım emniyet görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasına da değinen Yılmaz, "Devletin içinde yanlış yapan bir kamu görevlisi varsa devlet ona gereğini yapar" ifadelerini kullandı.



#Konut Satışı
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#TÜİK
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