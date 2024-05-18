Konutta 3 yılın en düşük satışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf tedbirlerine ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, ekonomide öngörülebilirliğin azaldığını, gelir dağılımının da olumsuz etkilenerek sosyal adaletin bozulduğunu ifade eden Yılmaz, "Amacımız nominal değil, kalıcı, reel, gerçek bir sosyal refah üretmek." dedi. Tartışmalara konu olan kamu çalışanlarına servis uygulamasına son verilmesine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destekler de sunulacak" diye konuştu. Ayhan Bora Kaplan davası ve sonrasında da birtakım emniyet görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasına da değinen Yılmaz, "Devletin içinde yanlış yapan bir kamu görevlisi varsa devlet ona gereğini yapar" ifadelerini kullandı.