Konutta faiz ve maliyet freni

Yüksek faiz, yükselen maliyetler ve düşük üretim konut satışını aşağı çekiyor. Ağustos ayında Türkiye genelinde 141 bin 400 konut satışı gerçekleşirken, satılan konut sayısı temmuza göre yüzde 31,19 arttı. Bu dönemde konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalış gösterdi. Aynı zamanda Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İlk defa satılan konut sayısı ise söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Ağustosta ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak 27 bin 375 oldu.

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EKONOMİ Merkez Bankası'ndan yabancı para kararı

İLK 8 AYDA İKİNCİ EL SIFIRI İKİYE KATLADI

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 olarak belirlendi. Ocak-ağustos döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 azalarak 801 bin 995’e geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 67,9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17,9 artışla 649 bin 899 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 gerilemeyle 558 bin 806 olarak kayıtlara geçti. Yabancılara konut satışlarında, ağustosta ilk sırayı 2 bin 729 satışla İstanbul aldı. Ağustosta İran vatandaşları Türkiye’den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 900 konutla Irak, 451 ile Rusya, 313 ile Afganistan ve 264 konutla Kuveyt vatandaşları takip etti.

İSTANBUL ZİRVEDE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, İstanbul, 24 bin 286 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866’ya yükseldi.

EKONOMİ Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı

YABANCIYA SATIŞTA REKOR

Yılın 8 ayında yabancıya konut satışı yüzde 47,6’lık artışla 30 bin 849 aded olarak gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde en düşük rakam tam kapanma nedeniyle 1.776 adedle mayısta görülürken, sonraki aylarda bu rakam katlandı. Haziranda 4 bin 748, temmuzda 4 bin 495, ağustosta ise 5 bin 866 aded konut satıldı. Ocak-ağustos döneminde en çok konut satışı 14 bin 788 adedle İstanbul’da gerçekleşti.

YIL SONUNDA 50 BİN HEDEFİNİ YAKALARIZ

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya satışın bu yılki hedef olan 50 binlik adede yaklaştığını söyledi.

Durbakayım, yılın son 4 ayında 15 bin adedlik satış yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak da, “2020 yılı itibarıyla yabancıya satıştan elde edilen gelir ortalama 6 milyar doları buluyor. Sektörün dolaylı katkısının 10-12 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor” ifadelerini kullandı.