Konutta satış 1 milyonu aştı: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 30 bin 292 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 17 bin 131 konut satışıyla Ankara, 11 bin 145 konut satışıyla İzmir izledi. En az artış olan iller 13 konutla Hakkari, 22 konutla Ardahan ve 99 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artarak 1 milyon 24 bin 534’e ulaştı.

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Kampanyalar ve düşük faiz etkili

Arka arkaya gelen ralli hareketinde kamu bankalarının düşük kredi faizi desteği ve konut geliştiricilerinin kampanyaları etkili oldu. Düşük oranlı krediye ulaşımdaki kolaylıkla ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 artarak 76 bin 19’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44,6 olarak belirlendi. Diğer konut satışları da ağustosta yıllık bazda yüzde 23,6 artışla 94 bin 389 adet olarak tespit edildi. Geçen ay ikinci el konutlarda kredi oranlarının bir miktar yükseltilmesiyle ilk el konutların da cazibesini artırması dikkat çekti. İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 yükselerek 52 bin 123’e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde ise ipotekli konut satışı yüzde 263,7 yükselerek 473 bin 144 oldu.

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3 bin 893 konutu yabancılar satın aldı

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu. Bu alanda ilk sırada 1648 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 784 satışla Antalya, 288 satışla Ankara, 148 satışla Mersin ve 133 satışla Yalova izledi. Ağustosta Türkiye’den İranlılar 640, Iraklılar 592, Ruslar 366, Afganlar 156 ve Azerbaycan vatandaşları 154 konut edindi.

İVME SÜRÜYOR STOKLAR AZALDI

Gayrimenkul geliştiricileri haziranda başlayan ivmenin devam ettiğini dile getirdi. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, son 3 ayda 600 bin konut satıldığını ve stokların eridiğini söyledi. Elmas, “Geçmiş dönemlere bakıldığında 3 ayda böyle bir satış grafiğinin olmadığını görebiliyoruz. Birikmiş talepten öte bir satış var. Önümüzdeki dönem de konuta yatırım devam edecek” dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut üreticilerinin kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların satışı artırdığına işaret etti. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise “Hazirandaki kampanyalar sektörü öyle canlandırdı ki ivme sürekliliğini koruyor. Nitekim performanslarda da 3-4 kat artış yaşanmış durumda” dedi.

İSTİHDAMA KATKISI YÜKSEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ağustos ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Albayrak, “İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018’de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538’e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408’e yükseldi.