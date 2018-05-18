​Konutun ardından işyerinde de KDV indirimi Konutun ardından işyerinde de KDV indirimi Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de işyerleri için geldi. Buna göre, işyeri teslimlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü.

18 Mayıs 2018, 09:33 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018, 11:14 Yeni Şafak