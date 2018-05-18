​Konutun ardından işyerinde de KDV indirimi

Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı da 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
İş yeri teslimi ve hurda araçlara ilişkin vergi indirimlerini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden uygulanacak gelir vergisi tevkifatı oranı sıfırlandı.
Konut teslimlerinde geçerli olan yüzde 18'lik KDV'nin 31 Ekim'e kadar uygulanmak üzere yüzde 8'e indirilmesine ilişkin karar, iş yerlerini (bina veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) de kapsayacak şekilde genişletildi.