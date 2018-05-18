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EkonomiKonutun ardından işyerinde de KDV indirimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Konutun ardından işyerinde de KDV indirimi

Konutun ardından işyerinde de KDV indirimi

Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de işyerleri için geldi. Buna göre, işyeri teslimlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü.

Yeni Şafak
Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de işyerleri için geldi.
Konut teslimlerinde alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesinin ardından bir hamle de işyerleri için geldi.

Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı da 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

İş yeri teslimi ve hurda araçlara ilişkin vergi indirimlerini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden uygulanacak gelir vergisi tevkifatı oranı sıfırlandı.

Konut teslimlerinde geçerli olan yüzde 18'lik KDV'nin 31 Ekim'e kadar uygulanmak üzere yüzde 8'e indirilmesine ilişkin karar, iş yerlerini (bina veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) de kapsayacak şekilde genişletildi.

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