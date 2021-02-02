Ekonomi Konya-Karaman YHT Hattında test sürüşleri 8 Şubatta başlıyor 1 saat 15 dakikalık seyahat süresi 35 dakikaya düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor: 1 saat 15 dakikalık seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni hatla ilgili açıklamada bulundu. 8 Şubat'ta test sürüşlerinin başlayacağını belirttiği Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'yla 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Test sürüşlerinin 3 hafta süreceğini belirten Karaismailoğlu, " Hedefimiz, mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamak. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yoluyla bağlantısı güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yazılı açıklamasında, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT Hattı'ndaki çalışmalarla ilgili TCDD yetkilileriyle toplantı yapıldığını ifade ederek, ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini, yenilikçi demir yolu reformuyla ülkeyi demir ağlarla ördüklerini kaydetti. Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi'yle, Mersin-Adana arasının 4 hatlı hale getirilerek hızlı tren ve banliyö trenleri için ek kapasite oluşturulacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edileceğini belirtti.

Hat kapasitesi 3 kat artacak

Karaismailoğlu, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılmasının planlandığını bildirerek, "Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yoluyla bağlantısı güçlendirilecek." ifadelerini kullandı.

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  • Karasiamiloğlu, Türkiye'nin, demir yolu konusunda büyük atılım içinde olduğuna işaret ederek, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illerinin de hızlı demir yolu ağına bağlanacağını kaydetti.

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"Test sürüşleri 3 hafta sürecek"

Konya-Karaman hızlı demir yolu hat uzunluğunun 102 kilometre olduğunu belirten Karasiamiloğlu, "Alt yapısı ve üst yapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. Hedefimiz, mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamak. Yine Karaman-Ulukışla Hattı'mızda, çalışmalarımız hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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  • Ankara-Sivas YHT Projesi kapsamında ilk performans testinin başarıyla tamamlandığı bilgisini de paylaşan Karaismailoğlu, söz konusu hattın hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasında seyahat süresinin 2 saate düşeceğini bildirdi.

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