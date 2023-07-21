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Ekonomi

'KoopBakkal'ların sayısı yıl sonuna kadar bine yükseltilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), KoopBakkal Projesi'nde yıl sonuna kadar bin satış noktasına ulaşılacağını açıkladı.

17:27 . 21/07/2023 Cuma
AA
Tarım Kredi Marketleri

Tarım Kredi Marketleri

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin binbir emekle ürettikleri kaliteli ve doğal ürünleri, değerinde satın alarak fabrikalarında veya iş ortakları aracılığıyla üreten Tarım Kredi Grubu, bu ürünleri markalaştırıp, Kooperatif Market aracılığıyla tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Tarım Kredi, uçtan uca üretim zincirinde üretici ve tüketici arasında en güvenilir köprü olma görevini de aralıksız sürdürüyor.

Kurumun KoopBakkal Projesi ile kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatla halka sunulan temel tüketim ürünlerinin, Türkiye geneline yaygınlaştırılmasıyla hem tüketicilerin uygun fiyatlı ürünlere erişimini kolaylaştırmak hem de bakkal esnafının faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla verilen bayilikler kapsamında bu işletmelerin kaliteli ürünü uygun fiyata satmalarını sağlayan yapıya dahil edilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl sonuna kadar 1000 noktaya ulaşılması hedeflenen KoopBakkal Projesi çerçevesinde 23 ilde, 356 satış noktası bulunuyor.
Afyonkarahisar, Adana, Amasya, Antalya, Bayburt, Burdur, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Tekirdağ olmak üzere 20 ilde daha KoopBakkal başvurularının alınmaya başlanmasıyla Türkiye genelinde 43 ilde KoopBakkal satış noktası olacak.

KoopBakkal Projesi'nin detaylarına www.kooperatifmarket.com.tr ve www.koopbakkal.com.tr sitelerinden ulaşılabiliyor.

#KoopBakkal Projesi
#Tarım Kredi
#Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
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