Ekonomi Köprü cezaları iptal oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü cezaları iptal oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalara yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar silinecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçiş yasaklı çok sayıda araca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ceza kesilmişti.
Geçiş yasaklı çok sayıda araca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ceza kesilmişti.

Meclis'te görüşülen ve onaylanan Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun"da, "25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklendi:

"GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçişlere kesilen cezaların düzenlemeye alınacağını söylemesinin ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’ araçlarını süsleyip konvoy yapmıştı.
  • Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.

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