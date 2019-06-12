Köprü cezaları iptal oldu

Hayat

Asıl adı Halit Özdemir Arun olan ünlü şair Özdemir Asaf, 38 yıl önce hayatını kaybetti. Geride bıraktığı eserleriyle bugün büyük bir özlemle anılan usta şair, Cumhuriyet döneminin önemli Türk şairlerdendi. En bilindik şiiri Lavinia olan Asaf, Çiçek Senfonisi, Dokuza Kadar On, Benden Sonra Mutluluk gibi kitapları ile yaşatılıyor. Bugün 96 yaşında olan Asaf'ın R harflerini söyleyemediğini biliyor muydunuz?