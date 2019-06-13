Köprü cezası affı resmileşti

1 Ocak 2019’dan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamıyor.

CEZALARIN TÜMÜ SİLİNDİ

1 Ocak 2019'dan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Kesilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak. Tahsil edilen tutarlar, ağustos sonuna kadar başvurulması halinde eylül sonuna kadar iade edilecek.

MTA'YA RUHSAT YETKİSİ

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek, aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. Destek tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde değişiklik yapan kanunla devlet hakkı oranlarına ilişkin değişiklikler, 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak.

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28 Şubat'tan önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için 6 ay içinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

SANAYİ BAKANLIĞI'NA PROFESYONEL ESNEKLİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleriyle teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerle iş birliği yaparak, bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere, komite, komisyon veya çalışma gruplarına öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileriyle kamu görevlisi olmayan alanında uzman kişiler görevlendirebilecek. Söz konusu düzenleme, 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.