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Ekonomi

Köprü ve otoyol fiyatlarına düzenleme

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi 8 lira 50 kuruşa yükseldi.

13:30 . 12/07/2023 Çarşamba
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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:
Osmangazi Köprüsü
190 lira
Çanakkale Köprüsü
205 lira
Ankara- Niğde Otoyolu
140 lira
Malkara-Çanakkale Otoyolu
280 lira

KDV yüzde 20 oldu

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltilmişti.



#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#OsmangaziKöprüsü
#FSM
2 saat önce
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