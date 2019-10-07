Ekonomi Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da köprü parası ne kadar? - Otoban fiyatlarına zam

Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugünden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Geçiş ücretlerinin 21 aydır aynı olduğunu belirten KGM zamlara enflasyon, Boğaz köprülerinin bakımı, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki artışları gerekçe gösterdi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi.

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