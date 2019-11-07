Ekonomi Köprü ve otoyolları ucuzlatacak sistem geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü ve otoyolları ucuzlatacak sistem geliyor

Köprü ve otoyol fiyatlarına yönelik kullanım yoğunluğuna göre değişen fiyatlama sistemi geliyor. Bayram ve tatil dönemlerine göre normal günlerde köprü ve otoyollardan daha ucuza geçilebilecek. Dinamik Fiyatlandırma Sistemi için Ulaştırma Bakanlığı ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sultan Mehmet Köprüsü.
Fatih sultan Mehmet Köprüsü.

2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, köprü ve otoyol fiyatlarına ilişkin dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilecek.

YOĞUNLUĞA GÖRE FİYAT BELİRLENECEK

Ulaştırma Bakanlığı ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışma ile köprü ve otoyol kullanımlarının az olduğu dönemlerde fiyatlandırmalar daha düşük seviyelerden gerçekleştirilecek.

Dinamik fiyatlandırma sistemi ile vatandaşın bayram ve tatil günlerine nazaran normal günlerde daha ucuza geçiş yapması sağlanacak.

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GELİRLER ARTTI

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, köprüler ve otoyollardan elde edilen gelir eylül ayında önceki aya oranla arttı.

Verilere göre dönem içinde köprüler (15 Temmuz ile FSM) ve otoyollardan elde edilen gelir 165 milyon 665 bin 424 TL oldu. Temmuz ayında gelir 187 milyon TL'ydi. Ocak-Eylül döneminde ise rakam 1 milyar 434 milyon TL'ye yükseldi.

10 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ GEÇTİ

Eylül ayında köprülerden (15 Temmuz Şehitler köprüsü+FSM) geçen araç sayısı 10 milyon 223 bin 444'e yükseldi. Ağustos ayında geçiş yapan araç sayısı 8 milyon 854 bin 400'dü.

1 Ocak 2019 itibariyle geçerli tarife.

1 Ocak 2019 itibariyle geçerli tarife.

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