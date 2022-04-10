Kopya siteyle dolandırıcılık: Reklam linkiyle para yüklemeyin

Telefona TL yükleme siteleri taklit edilerek vatandaşların kart bilgileri ve parası çalınıyor. Ele geçirilen kart bilgileri ile kişinin kartından izni dışında para çekiliyor. Dolandırıcıların son zamanlarda sık başvurduğu bu yöntemle ilgili uyarılarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Mağdur olmak istemeyen tüketiciler gördükleri ilanlardaki, reklamlardaki linklere tıklamasınlar, hangi operatörden TL yüklemesi yapılacaksa o operatörün web adresini arama çubuğuna yazarak yükleme işlemini yapsınlar. Eğer operatörün mobil uygulaması varsa, uygulama üzerinden yükleme yapılmalı” dedi. Dolandırıcıların operatör sitesini kopyaladıklarını belirten Ağaoğlu şunları söyledi:

GERÇEĞİ İLE BİREBİR

“Onlarca kişiyi tuzağa düşüren sahte web siteleri gerçek operatörlerle çok benzer isimlerle açılıyor. Arama motoruna yazılıp yapılan aramalarda en üst sırada çıkıyor. Yükleme sonucunda telefona gelen SMS kopyalanıp güvenlik koduna yapıştırıldığında ulaşması gereken 'tamamlanmıştır' mesajı gelmiyor. Kart hesabına giriş yapıldığında paranın çekilmiş olduğu görülüyor.” Ağaoğlu, gerçek site ile sahte sitenin birebir aynı olduğunu kaydetti.

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Aydın Ağaoğlu

Tuzağa düşmemek için dikkat

Ağaoğlu, “Mağduriyete uğrayan tüketiciler cumhuriyet savcılıklarına ellerindeki tüm bilgi ve belgeler ile başvurabilirler. Dolandırıcılar gerçek adres ve isimlere sahip olmadığı için tüketicilerin hakem heyetlerine başvuruları sonuçsuz kalacaktır” dedi. Bahis sitelerinin genelinin dolandırıcı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Sitede hediye bonus verileceği yönünde mesajlar veriliyor. Bu yolla tüketiciler tuzağa düşürülmektedir. Bu sitelere giren tüketicilerin kişisel bilgileri ve finansal verilerine de erişilerek dolandırılmaları söz konusu. Kesinlikle bu tür sanal bahis sitelerine tıklanmamalı” şeklinde konuştu.