Körfezden turist akını

Türkiye’nin yılda 4,5 milyonu aşan turist sayısıyla son yıllarda en büyük turizm pazarlarından biri olan Ortadoğu’yla ilgili bu yıl da iyimser beklentiler devam ediyor. Bu yıl ilk çeyrekte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar pazarlarında düşüş kaydedilmesine karşın, Ortadoğu pazarı genelinde 2019 yılında ülkemize gelecek turist sayısında artış trendinin sürmesinin öngörüldüğüne, bayram sonrasında da rezervasyonlarda hızlı artışların beklendiğine dikkat çekildi.

DENİZ-GÜNEŞ-KUM İÇİN DE GELİYORLAR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Dubai’de gerçekleştirilen ATM Turizm Fuarı sonrasında bir araştırma raporu hazırladı. Raporda, kültür yakınlığı ve iklim koşullarının elverişliliği nedeniyle Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülkenin Türkiye olduğuna, Türkiye’nin rakip ülkeler karşısında avantajlı konumda yer aldığına işaret edildi. Raporda 2018’de Ortadoğu’dan ülkemize gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldığı hatırlatıldı.

Arap turistlerin İstanbul ana destinasyon olmak üzere en çok Bursa, Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu (Abant), Trabzon, Antalya, Ordu ve Samsun’un tercih ettiği vurgulanan raporda, son dönemde yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla, Antalya ve Marmaris gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başladıkları ifade edildi.

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İLK TERCİHLERİ İSTANBUL

Arap turistlerin bir numaralı tercihi İstanbul. TÜROB daporunda, bu ilginin nedeni şöyle ifade edildi: “Arap turistler genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler halinde seyahat etmeyi tercih ediyor. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul her zaman Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor.”

KİM NEREYİ NEDEN TERCİH EDİYOR?

* Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları 2016’daki gerilemeye karşın 2017 yılında artışa geçti. 2018’de ise rekor kırılarak 3,8 milyon oldu.

* İstanbul’da 2010 yılında toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2018 yılında yeni bir rekorla yüzde 25’e yükseldi.

* 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 805 bine ulaştı. Bu dönemde Suudi Arabistan yüzde 30, BAE yüzde 18 ve Katar yüzde 13 düşerken, Bahreyn yüzde 32, Irak yüzde 30, Ürdün yüzde 22 ve Kuveyt yüzde 19 arttı.

* Yemen, Irak, Suriye ve Libya’da süren güvenlik problemleri ile Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile süren siyasi ilişkilerimizin turizmi olumsuz yönde etkileme ihtimali bulunuyor.

* TÜİK verilerine göre ülkemizden konut satın alan Ortadoğu ülke vatandaşı sayısı 2017’de 10.205 iken 2018’de 16.555’e çıktı.

* Bölgeden ülkemize sağlık, wellness, kaplıca, terapi, saç ekimi, estetik ve tedavi amacı ile gelecek turist sayısında önemli potansiyel görülüyor.

* Ortadoğu vatandaşları genellikle seyahatlerini uzun süreli ve kalabalık ailelerle yapıyor. Bu nedenle bağlantılı otel odalarını tercih ediyor, beğendikleri destinasyon ve otellere sık seyahat ediyorlar.

* Destinasyon tercihlerini; din, iklim, vizesiz giriş, doğa, ulaşım imkanları, konaklama tesisi imkanları (lüks ve aile için yeterli büyüklükte odalar), çocuklar için eğlence ve alışveriş imkanlarına göre belirliyorlar.

* Ortadoğu’da çok sayıda yabancı çalışan (expat) bulunuyor. Ortadoğu’dan ülkemize gelen turistler arasında expat’ların yoğunluğu dikkate alınarak tanıtım çalışmalarında bu hususun dikkate alınması gerekiyor.

* 2023 yılında 6 milyon Ortadoğulu turistin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkelerine seyahat edeceği öngörülüyor.

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