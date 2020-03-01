Korona, Çin ithalatına ilaç olabilir

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin ile ticari ilişkilerinde ithalat ağırlıklı tablo dikkati çekiyor. Türkiye ile Çin arasında son 5 yılda yaklaşık 13,2 milyar dolarlık ihracat, 112,9 milyar dolarlık ithalat yapıldı. İki ülke ticaretinde haberleşme araçları, elektrikli makineler ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Uzmanlar ise, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Çin ürünlerine olan talep azalışının ithalatı gerileteceği görüşünde. Virüsün uzun süre ekonomileri tehdit etmesi ve Çin mallarına karşı oluşan hassasiyet sonrasında e-ticaret başta olmak üzere tüketici talebindeki gerileme ithalat rakamlarımıza olumlu yansıyabilir.

TULUM SATIŞI DA PATLADI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikada üretilen antibakteriyel tulumlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e satılıyor. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu hazır giyim firması Şen Tekstil, yaklaşık 2 hafta önce Çin'den gelen talep üzerine bu alandaki üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başladı. İşletme sahibi Şener Şen, , kadın giyim üzerine üretim yaptıklarını ancak gelen talep sonrası antibakteriyel tulum üretimine yöneldiklerini söyledi.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için fabrika çalışanlarının gece gündüz tulum ürettiğini belirten Şen, "Üretime başladıktan sonra milyon adetlerde siparişler geldi. Günlük 5 bin adet üretiyoruz. Gelen siparişler sınırsız. Ürettiğimiz ürünler günlük olarak kargo uçağıyla gidiyor" dedi. Kapasitelerini daha da artıracaklarını dile getiren Şen, "Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor" diye konuştu.

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