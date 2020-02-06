İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı: Rezervasyonlar iptal, Türk müşteriyi tamamen kaybettik

Tüm dünyada yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs İstanbul'daki Çin restoranlarını da vurdu. Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan şehirler, sehayat yasakları ve iptal edilen uçuş ve rezevasyonlar İstanbul'daki Çin restoranlarını etkiledi.

Koronavirüs tehlikesinin artmasıyla Türk Hava Yolları Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu. Uçak seferlerinin yapılamaması nedeniyle İstanbul'a gelen Çinli turist akışı durdu.

Önceki yıllarda Yeni Yil tatili nedeniyle yılın bu aylarını yoğun taleple karşılayan esnaf bu sene koronavirüsün kurbanı oldu.

Kazanç %60 durdu

Fatih'te bir Çin restoranı çalışanı Eren Özcan bütün rezervasyonların iptal edildiğini ve kazançlarında %60 oranında düşme olduğunu söylüyor: "Yapılan rezervasyonların hepsi iptal oldu.İşler azaldı. Normalde Yeni Yıl tatili sebebiyle en yoğun zamanlarımız olurdu ancak bu virüs sebebiyle bütün rezervasyonlar iptal edildi. Türkiye'de sadece Aralık içinde gelen turistler kaldı. Kazançlarımız %60 düştü"

Türk müşterileri tamamen kaybettik

Koronavirüs tehlikesi ile zaten az olan Türk müşterileri tamamen kaybettiklerini söyleyen Özcan "Türkler Çin mutfağına mesafeli, yılan, fare satıyoruz sanıyorlar. Aslında Türk mutfağına yakın burası. Eskiden nadir de olsa 5-6 kişi gelirdi şimdi en fazla 2 kişi geliyor" diyor.

Dünyadan en çok seyahat eden milletlerden birinin Çinliler olduğunu söyleyen Özcan bu sene turist sayısında ciddi bir azalma olduğunu belirtiyor: "Çinlerin en çok Türkiye'ye geliyor... Fethiye, Kapadokya, İstanbul buralara çok geliyorlar. Ancak şimdi sadece Aralık ayında gelenler burada kaldı. Avrupalı turistlerden medet umuyoruz onlar gelirse zararı kara çevirebileceğiz"

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Koronavirüsün tedavisinin bulunmasını ümit ettiklerini söyleyen Özcan "Çin konsolosluğunu takip ediyoruz. Bir ilaç çıkarsa durumun düzeleceğini ümit ediyoruz. Süreci takip ediyoruz." diyor.

Sultanahmet'te bir Çin restoranı çalışanlarından Emrullah Genç ise "İşlerimiz kesildi. Rezervasyonlar iptal edildi" diyor. Sadece Çinli değil Asyalı turistlerde de önemli bir düşüş olduğunu söyleyen Genç "Tam da tatil zamanıydı. Gelenler %90 Çinli turist Asyalıların geri kalanları da Malezyalı, Endonezyalı. Bu sene hepsinde düşüş oldu. Yapılan rezervasyonlar iptal edildi" şeklinde konuştu.

Küresel ekonomiye etkisi büyük

Çoğu Çin’de olmak üzere dünyanın dört bir yanında en az 21 bin kişiyi etkileyen Koronavirüsü, küresel ticaret üzerinde de etkisini gösterdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’le ticaret yapan yabancı firmalar ve havayolu şirketlerinin satışları düştü.

Seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması nedeniyle Çin firmalarının katılamadığı Singapur Havacılık Fuarı iptal edildi.

Gıdadan araca sinema biletinden başka ürünlere birçok kalemde Çinli müşterisi olan küresel şirketler de Koronavirüsünden etkilenmiş durumda. Dünyaca ünlü çoğu marka Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattı.

Tayland ve Asya’daki birçok turizm bölgesi, Çin’in grup tatillerini iptal etmesi nedeniyle yüzde 30 gelir kaybına uğradı. Yabancı işadamları da yurtdışı seyahatlerini iptal ediyor.

Koronavirüs salgınında son durum ne?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

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AA

Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti.