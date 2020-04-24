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Ekonomi Koronavirüs karantinasından sonra bazı işletmeler hiç açılmayabilir Her şey eski haline dönmeyecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Koronavirüs karantinasından sonra bazı işletmeler hiç açılmayabilir: Her şey eski haline dönmeyecek

Karantina uygulanan ülkelerde geçici olarak kepenk indirmek zorunda kalan bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçemeyebileceği belirtildi. Uluslararası Afet Kalkınma Enstitüsü’nden yapılan çarpıcı açıklamada, “Bir işletmeyi yeniden açmak kapatmaktan daha zordur. Ekonomiler yeniden faaliyete geçtiğinde, her şey eski haline dönmeyecek. Şu anda yaratıcı ve faydalı olmayı beceremeyen işletmeler, koronavirüs salgını sonrasındaki ortamda zorlanacaklar” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Merkezi New York’ta bulunan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Afet Kalkınma Enstitüsü’nden (DRI) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan ekonomiler kademeli olarak önlemlerin gevşetilmesi yönünde adımlar atarken, bazı işletmelerin değişen koşullara ayak uyduramayabileceği kaydedildi.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DA DEĞİŞECEK

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede yiyecek alışverişi yapmak, sinema filmi izlemek, şirket toplantısı yapmak gibi pek çok aktivitenin internet üzerinden yapıldığı, içerisinden geçilen dönemin tüketici alışkanlıklarını da değiştirmesinin beklendiği kaydedildi.

  • Kuruluşun açıklamasında, “Bir işletmeyi yeniden açmak kapatmaktan daha zordur. Ekonomiler yeniden faaliyete geçtiğinde, her şey eski haline dönmeyecek. Şu anda yaratıcı ve faydalı olmayı beceremeyen işletmeler, koronavirüs salgını sonrasındaki ortamda zorlanacaklar.” ifadelerine yer verildi.

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