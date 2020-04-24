Koronavirüs karantinasından sonra bazı işletmeler hiç açılmayabilir: Her şey eski haline dönmeyecek Karantina uygulanan ülkelerde geçici olarak kepenk indirmek zorunda kalan bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçemeyebileceği belirtildi. Uluslararası Afet Kalkınma Enstitüsü’nden yapılan çarpıcı açıklamada, “Bir işletmeyi yeniden açmak kapatmaktan daha zordur. Ekonomiler yeniden faaliyete geçtiğinde, her şey eski haline dönmeyecek. Şu anda yaratıcı ve faydalı olmayı beceremeyen işletmeler, koronavirüs salgını sonrasındaki ortamda zorlanacaklar” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 24 Nisan 2020, 14:00 Son Güncelleme: 24 Nisan 2020, 14:06 AA