Koronavirüs mağdurlarına yapılacak kısa çalışma ödeneğinde başvurular başladı

Koronavirüs nedeniyle çok sayıda işletmenin faaliyetlerine ara vermesinin ardından devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'nde başvurular bugün itibariyle başladı.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvuru yapabilecek.

Kısa çalışma ödeneği kapsamına yapılacak destek ödemeleri 3 ay boyunca sürecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar da uzatılabilecek.

İŞVEREN İŞKUR'A BAŞVURACAK

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; İşverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekiyor.

İşverenin kısa çalışma talebi iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunması halinde gerekli ödeme belirten tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanacak.

ASGARİ ÜCRETLİYE BİN 752 TL

Kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanırken ödenen günlük ücret, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı şeklinde gerçekleşiyor.

Kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor.

Bu oranlar çerçevesinde yapılan hesaplamada; bir asgari ücretlinin alabileceği kısa çalışma ödeneği aylık bin 752 TL iken bu rakam brüt 4 bin alan bir çalışan için 2 bin 381 TL, 8 bin TL brüt maaşta ise 4 bin 380 TL olarak gerçekleşiyor.

2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı.

2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı. İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

REKLAM

HER AYIN 5'İNDE YATIRILIYOR

Binlerce çalışana yatırılması planlanan kısa çalışma ödeneği, hak sahiplerine aylık olarak her ayın beşinde ödenecek. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacakken, ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili olacak.

6 GÜN ÖNCEDEN İŞÇİYE BİLDİRİLECEK

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunlu tutuluyor. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona ererken geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil ediliyor.

İŞTEN AYRILANIN ÖDENEĞİ KESİLİYOR

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda kısa çalışma ödeneği kesiliyor.

EKONOMİ Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel banklarda eşlik edecektir