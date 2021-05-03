Koronavirüs salgını yüzünden dünyada her iki kişiden biri gelirini kaybetti

ABD merkezli anket şirketi Gallup, 117 ülkede 300.000 kişiyle anket yaptı. İşi olanların yarısının Kovid-19 salgınından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle daha az kazandığını tespit etti.

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, "Dünya çapında, bu yüzdeler Tayland'da yüzde 76, İsviçre'de yüzde 10'a kadar değişiyor" dedi.

Bolivya, Myanmar, Kenya, Uganda, Endonezya, Honduras ve Ekvador'da ankete katılanların yüzde 70'inden fazlası, küresel sağlık krizi öncesine göre gelirlerinin düştüğünü ifade etti.

ABD'de bu rakam yüzde 34'e düştü.

ÖZELLİKLE KADIN ÇALIŞANLARI ETKİLEDİ

Koronavirüs krizi, dünya çapında işçileri, özellikle perakende, turizm ve yeme-içme hizmetleri gibi düşük ücretli güvencesiz sektörlerde çalışan kadınları vurdu.

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Oxfam tarafından geçen hafta yapılan bir araştırmada, salgının tüm dünyadaki kadınlara 800 milyar dolarlık gelir kaybına mal olduğu belirtildi.

Hindistan, Zimbabwe, Filipinler, Kenya, Bangladeş, El Salvador dahil 57 ülkede, ankete katılanların yüzde 65'inden fazlası bir süredir çalışmayı bıraktıklarını ifade etti.

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