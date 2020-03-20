Ekonomi Koronavirüsten etkilenen esnafın borcuna 3 ay erteleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüsten etkilenen esnafın borcuna 3 ay erteleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüse karşı açıklanan tedbir paketinde yer alan bir madde binlerce esnaf ve sanatkarın içini bir nebze olsa da rahatlatacak. Halkbank üzerinden kredi kullanan esnaf ve sanatkarların kredi borçları, anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Borç ertelemeden yararlanacak esnafın bankalara virüsten etkilendiğini beyan ederek başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs tedbir paketi kapsamında esnafın kredi borçları 3 ay boyunca ertelenecek.
Koronavirüs tedbir paketi kapsamında esnafın kredi borçları 3 ay boyunca ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' adı verilen 100 milyar liralık bir paketle, salgınının etkilerinin azaltılması amaçlandı.

21 maddelik ekonomik tedbir paketinde işverenden işçiye emekliden ihtiyaç sahiplerine pek çok farklı kesim için süresi 6 aya kadar çıkan teşvik, destek, muafiyet, indirim ve borç erteleme gibi avantajlar sunulacak.

Söz konusu maddelerden biri ise içinde bulunduğumuz olağanüstü halde esnaf ve sanatkarların bir nebze de olsa içini rahatlatacak.

VİRÜSTEN ETKİLENİN BORCUNA 3 AY ERTELEME

Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.

Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

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