Ekonomi Korunmayan veri itibar kaybı sebebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Korunmayan veri itibar kaybı sebebi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hareket etmeyen şirketler ciddi para cezaları ile karşı karşıya. BeyazNet Teknik Koordinatörü Akgün Yardımcı, “Şirketler dokümantasyonlarını uyumlu hale getirmedikleri takdirde sadece para veya hapis cezası ile karşılaşmayıp, itibarlarını ve pazar paylarını da kaybedebilirler” dedi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hayatı kolaylaştıran teknoloji, tehlikelerini de beraberinde getiriyor. Bugün milyarlarca insan İnternet’ten alışveriş yapıyor, milyarlarca insan sosyal medya hesabı kullanıyor. Ancak bu yoğun kullanım arasında kişiler verilerimizi ne kadar koruyabiliyoruz? İşte birçok ülkede olduğu gibi hem şirketler hem de bireyler açısından önem taşıyan ‘Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE CEZALAR DÜŞÜK

Akgün Yardımcı

BeyazNet Teknik Koordinatörü Akgün Yardımcı, özelikle kanun hükümlerine uymadıkları, uyum için bir çalışma yapmadıkları takdirde şirketleri ciddi para cezalarının beklediğini belirtti. Yardımcı, “20 binlerden başlayıp, 1 milyonun üzerine çıkan ciddi para cezaları var. Aslında dünya örnekleri karşılaştırılınca çok da fazla değil bu rakamlar. Kanun bize hangi bilgiyi, veriyi işleyeceğimiz, kişiyi bilgilendireceğiz konusunda yol gösteriyor. Kişiyi aydınlatma hükümlülüğü var. Kurumlar, verisini işlediği kişiye hangi veriyi işlediğini, sakladığını, kayıt altına aldığını söylemekle mükellef” açıklamasında bulundu.

BİLGİ İŞLEM ALT YAPISINA YATIRIM

Kanuna uymayan şirketlerin itibar ve pazar kaybına da uğrayacaklarının altını çizen Akgün Yardımcı, “Kanun bizden şunu istiyor; Her kurum işlediği kişisel verileri bilecek, risklerini görecek buna göre de teknik ve idari tedbirlerini alacak. Bunun için bilgi işlem alt yapısına yapılacak yatırımlar, iş süreçlerinde, sözleşmelerinde aslında basitçe ifade etmek gerekirse işleyişlerinde yapılacak düzenlemeler önem taşıyor. Kurumlar mevzuata uyum için çalışma yapmadıkları takdirde itibarları, pazar payları da zarar görecek” diye konuştu.

Aynı parolayı ayrı yerde kullanmak risk

Kişisel verilerini korumak amacıyla bireylere de sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Yardımcı, “Bilmediğimiz programları cep telefonuna yüklemek, herhangi bir web sitesine hemen üye olmak, farkında olmadan bilgilerimizi paylaşmak daha büyük riskler doğurabiliyor. Mesela aynı parolayı birden fazla yerde kullanıyoruz. Bu hayatımızdaki her kapıya aynı kilidi takmak gibi, dolayısıyla da çok büyük bir risk. Bu yerlerden birisi verisini kaptırdığında aslında her yere giriş için o anahtarı çalınmış olabilir. Uzun ve farklı yerlerde farklı parolalar kullanmalıyız” diyerek vatandaşları da uyardı.

Servisleri yurt içinde üretmek lazım

  • Bilgilerin toplandığı ve çoğunlukla yurt dışından sağlanan “bulut” servislerini de kullanırken şirketlerin çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Yardımcı, “Ticari olarak bu gibi servislerden yararlanırken çok dikkatli olmamız lazım. Hatta olabildiğince bu servisleri yurt içinde üretmemiz ve tüketmemiz gerek. Yarın bir ülke ile yaşanan anlaşmazlık sonrası alınan bir yaptırım kararında ‘servis kesme’ gibi bir durumla karşılaşmamak için bizim yine verilerimizi içeride tutmamız lazım” diyerek yerli çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Kapasitede 15 ayın zirvesi
EKONOMİ
Kapasitede 15 ayın zirvesi
Olağan şüpheliler

Olağan şüpheliler

​CHP'deki kumpas tezgahı her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.
İki ülkeden ortak bildiri

İki ülkeden ortak bildiri

Suriye, Ortadoğu, Kıbrıs ve Filistin taahhütler yinelendi.
Her kılığa girmiş

Her kılığa girmiş

​37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Son dönemin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık<br> aşamasında imha

Hazırlık
aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca <br>Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.

Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.

Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.