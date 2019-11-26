Korunmayan veri itibar kaybı sebebi

Hayatı kolaylaştıran teknoloji, tehlikelerini de beraberinde getiriyor. Bugün milyarlarca insan İnternet’ten alışveriş yapıyor, milyarlarca insan sosyal medya hesabı kullanıyor. Ancak bu yoğun kullanım arasında kişiler verilerimizi ne kadar koruyabiliyoruz? İşte birçok ülkede olduğu gibi hem şirketler hem de bireyler açısından önem taşıyan ‘Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE CEZALAR DÜŞÜK

Akgün Yardımcı

BeyazNet Teknik Koordinatörü Akgün Yardımcı, özelikle kanun hükümlerine uymadıkları, uyum için bir çalışma yapmadıkları takdirde şirketleri ciddi para cezalarının beklediğini belirtti. Yardımcı, “20 binlerden başlayıp, 1 milyonun üzerine çıkan ciddi para cezaları var. Aslında dünya örnekleri karşılaştırılınca çok da fazla değil bu rakamlar. Kanun bize hangi bilgiyi, veriyi işleyeceğimiz, kişiyi bilgilendireceğiz konusunda yol gösteriyor. Kişiyi aydınlatma hükümlülüğü var. Kurumlar, verisini işlediği kişiye hangi veriyi işlediğini, sakladığını, kayıt altına aldığını söylemekle mükellef” açıklamasında bulundu.

BİLGİ İŞLEM ALT YAPISINA YATIRIM

Kanuna uymayan şirketlerin itibar ve pazar kaybına da uğrayacaklarının altını çizen Akgün Yardımcı, “Kanun bizden şunu istiyor; Her kurum işlediği kişisel verileri bilecek, risklerini görecek buna göre de teknik ve idari tedbirlerini alacak. Bunun için bilgi işlem alt yapısına yapılacak yatırımlar, iş süreçlerinde, sözleşmelerinde aslında basitçe ifade etmek gerekirse işleyişlerinde yapılacak düzenlemeler önem taşıyor. Kurumlar mevzuata uyum için çalışma yapmadıkları takdirde itibarları, pazar payları da zarar görecek” diye konuştu.

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Aynı parolayı ayrı yerde kullanmak risk

Kişisel verilerini korumak amacıyla bireylere de sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Yardımcı, “Bilmediğimiz programları cep telefonuna yüklemek, herhangi bir web sitesine hemen üye olmak, farkında olmadan bilgilerimizi paylaşmak daha büyük riskler doğurabiliyor. Mesela aynı parolayı birden fazla yerde kullanıyoruz. Bu hayatımızdaki her kapıya aynı kilidi takmak gibi, dolayısıyla da çok büyük bir risk. Bu yerlerden birisi verisini kaptırdığında aslında her yere giriş için o anahtarı çalınmış olabilir. Uzun ve farklı yerlerde farklı parolalar kullanmalıyız” diyerek vatandaşları da uyardı.

Servisleri yurt içinde üretmek lazım

Bilgilerin toplandığı ve çoğunlukla yurt dışından sağlanan “bulut” servislerini de kullanırken şirketlerin çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Yardımcı, “Ticari olarak bu gibi servislerden yararlanırken çok dikkatli olmamız lazım. Hatta olabildiğince bu servisleri yurt içinde üretmemiz ve tüketmemiz gerek. Yarın bir ülke ile yaşanan anlaşmazlık sonrası alınan bir yaptırım kararında ‘servis kesme’ gibi bir durumla karşılaşmamak için bizim yine verilerimizi içeride tutmamız lazım” diyerek yerli çözümlerin önemine vurgu yaptı.

