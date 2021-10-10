KOSGEB desteklerine çevreci dokunuş

Çalışma grubunun yanında yeşil dönüşümle ilgili çeşitli destek planlamaları da yapacaklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

“Bizim için öncelik sanayide emisyonların azaltılması olacak. Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara ücretsiz yerinde ‘enerji verimliliği danışmanlığı’ desteği vereceğiz. KOBİ’lerimiz, tamamını bizim karşılayacağımız bir danışmanlık desteğinden faydalanacak. Her işletme için verimsiz motorların dönüşümü, ısı kayıplarının giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacak. Buradaki bütün masrafı da KOSGEB karşılayacak. Bu raporlar neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre işletmelerimize makina ekipmanı değiştirmek, kendi proseslerini iyileştirmek için de ayrı bir destek paketi hazırlıyoruz.”

Hasan Basri Kurt

EKONOMİ İklim dostu sanayi sitesi