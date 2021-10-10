Ekonomi KOSGEB desteklerine çevreci dokunuş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB desteklerine çevreci dokunuş

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, emisyonun azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara yerinde ve ücretsiz “enerji verimliliği danışmanlığı” desteği vereceklerini bildirdi. Yaşadığımız afetler ve aşırı doğa olaylarını tetikleyen en önemli unsurlardan birinin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade eden Kurt, Türkiye’deki tüm kurumların bu konuya yönelik önemli atılımları olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KOSGEB desteklerine çevreci dokunuş
Arşiv

Çalışma grubunun yanında yeşil dönüşümle ilgili çeşitli destek planlamaları da yapacaklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

“Bizim için öncelik sanayide emisyonların azaltılması olacak. Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara ücretsiz yerinde ‘enerji verimliliği danışmanlığı’ desteği vereceğiz. KOBİ’lerimiz, tamamını bizim karşılayacağımız bir danışmanlık desteğinden faydalanacak. Her işletme için verimsiz motorların dönüşümü, ısı kayıplarının giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacak. Buradaki bütün masrafı da KOSGEB karşılayacak. Bu raporlar neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre işletmelerimize makina ekipmanı değiştirmek, kendi proseslerini iyileştirmek için de ayrı bir destek paketi hazırlıyoruz.”

Hasan Basri Kurt
Hasan Basri Kurt

İklim dostu sanayi sitesi
EKONOMİ
İklim dostu sanayi sitesi

Mesaide kavram değişti ‘her yer ofis’ trendi başladı
EKONOMİ
Mesaide kavram değişti ‘her yer ofis’ trendi başladı
Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adanada gençlerle türkü söyledi

​Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yurt meselesinde bir kez daha gördük.

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.