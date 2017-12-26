KOSGEB Girişimcilik Kursu müracaatları başladı

Çukurova Belediyesi’nin, KOSGEB işbirliği ile açtığı kurslara katılan yüzlerce girişimciye sağlanan hibe desteğinden yararlananların bir kısmı kendi işlerini kurdular. Yeni dönem Çukurova Belediyesi KOSGEB Girişimcilik Kursuna başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını Çukurova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek yapabilecek.

Çukurova Belediyesi olarak, KOSGEB Girişimcilik Kurslarına önem verdiklerini ve girişimcilerin yoğun taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Çetin, gerçek girişimcilerin tespit edildiği kurslarla yüzlerce iş yeri sahibine karşılıksız hibe sağladıklarını söyledi.

KOSGEB kursları için başvuruların başladığını ve kursların yıl içerisinde belirli zamanlarda devam edeceğine dikkat çeken Çetin, “Her seferinde üzülerek belirtiyorum ki malesef Adanamız işsizlikte Türkiye şampiyonu. Belediyelerin işsizlik sorununu çözmesi mümkün değil ancak biz projelerimizle istihdama çok ciddi bir katkı yapıyoruz. KOSGEB eğitimini ve girişimcilik kurslarını çok önemsiyorum. Çünkü üretim olmayan yerde işsizlik sorununu çözmemiz mümkün değil. KOSGEB’in şu ana kadar verdiği 5 bin sertifikada bizim de imzamız var. Kursiyerlerimiz hibelerini alıp işyerlerini kuruyor ve kendi işlerinin patronu oluyorlar. İş yerlerinin açılışına da büyük bir mutlulukla bizzat ben yapıyorum” dedi.

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Bu arada, Çukurova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Birimi’nde belediyeye gelen tüm iş başvuruları alınıp, taleplere göre uygun iş bulunuyor. Türkiye İş Kurumu ile de irtibat halinde çalışan Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, çalışmak isteyen herkesi iş sahibi yapıyor. Son verilere göre İstihdam Birimi şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşa iş buldu. İstihdam Birimine başvurular ve işe yerleştirmeler devam ediyor.

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