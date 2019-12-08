Ekonomi KOSGEB ile DEİK güçlerini birleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB ile DEİK güçlerini birleştirdi

KOSGEB ve DEİK arasında, KOBİ'lerin ihracattaki paylarının arttırılması ve hizmetlere kolay erişimi konusunda işbirliği imzalandı. Protokol, aynı zamanda yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturmayı da hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cevahir Uzkurt - Mustafa Varank - Ruhsar Pekcan - Nail Olpak
Cevahir Uzkurt - Mustafa Varank - Ruhsar Pekcan - Nail Olpak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ihracat seferberliğine katkı amacıyla önemli bir işbirliğine imza attı. Söz konusu protokolle, KOBİ'lerin ihracattaki paylarının arttırılarak dış pazarlardaki faaliyetlerininin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KOBİ'YE GÜÇ KATACAK

İmza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Protokole kurumlarını temsilen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve DEİK Başkanı Nail Olpak imza atarken, Varank ve Pekcan atılan adımın hayırlı olmasını diledi. Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu sayede KOBİ'lerimiz yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle veya potansiyel müşterileriyle daha sık bir araya gelecek. Ortaya çıkacak sinerji KOBİ'lerimizin gücüne güç katacak” dedi.

ORTAK HİZMET ÜRETİRİZ

Uzkurt, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında düzenlenen iş konseyi toplantılarına ve diğer etkinliklere KOSGEB veri tabanındaki KOBİ'lerin katılımının da teşvik edileceğini ifade etti. Uzkurt, "Protokol, yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık olan iş heyeti programlarının KOSGEB'in 'Yurt Dışı Desteği' kapsamına alınması ve 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan KOBİ'lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi gibi birçok konuda, KOBİ'lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkanı sunacak" dedi.

KONSEYİN DENEYİMİ KOBİ'LERİN EMRİNDE

  • DEİK üyeleri arasında büyük firmaların yanı sıra KOBİ'lerin de bulunduğunu anımsatan Olpak ise, "KOBİ'lerimiz değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasındaki dengeli büyümeye katkılarıyla işsizliğin azaltılmasında ve yeni iş alanlarının açılmasında ülke kalkınmasına en fazla katkıda bulunan işletmelerin başında geliyor" ifadelerini kullandı. Olpak, iş birliği kapsamında dünyadaki 146 iş konseyiyle elde ettikleri tecrübeyi KOSGEB ile paylaşacaklarına dikkat çekti.

Çamura yattı
EKONOMİ
Çamura yattı
Hayalperest ideolojileribir kenara bırak

Hayalperest ideolojileri
bir kenara bırak

Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki.
3 puan Musleradan

3 puan Muslera'dan

​Muslera'nın devleştiği maçta G.Saray Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Fransada sular durulmuyor

Fransa'da sular durulmuyor

​Sarı yelekliler de protestolara destek vererek sokaklara döküldü.
NATO'ya görevini<br>Erdoğan hatırlattı

NATO'ya görevini
Erdoğan hatırlattı

​AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, açıklamalarda bulundu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
MSB kınadı

MSB kınadı

2019 ​Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımının inkarcısı Handke'ye verilmişti.
İç savaş gibi

İç savaş gibi

​Fransız polisinin eylemcilere müdahalesinde kan döküldü.
Muş'ta PKK'ya darbe

Muş'ta PKK'ya darbe

Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yine sivilleri hedef aldılar

Yine sivilleri hedef aldılar

Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki yerleşimleri vurdu.
Halk Bankası'nı<br>dolandırmak istediler

Halk Bankası'nı
dolandırmak istediler

Cumhurbaşkanı, Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.
Onun için <br>seve seve ölürüm

Onun için
seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
Lider hata yapmadı

Lider hata yapmadı

Sivasspor galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İlginç ve güzel<br>bir hat inşa edildi

İlginç ve güzel
bir hat inşa edildi

​Cumhurbaşkanı Libya mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
42 bin araç<br>için geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.