KOSGEB ile DEİK güçlerini birleştirdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ihracat seferberliğine katkı amacıyla önemli bir işbirliğine imza attı. Söz konusu protokolle, KOBİ'lerin ihracattaki paylarının arttırılarak dış pazarlardaki faaliyetlerininin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KOBİ'YE GÜÇ KATACAK

İmza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Protokole kurumlarını temsilen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve DEİK Başkanı Nail Olpak imza atarken, Varank ve Pekcan atılan adımın hayırlı olmasını diledi. Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu sayede KOBİ'lerimiz yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle veya potansiyel müşterileriyle daha sık bir araya gelecek. Ortaya çıkacak sinerji KOBİ'lerimizin gücüne güç katacak” dedi.

ORTAK HİZMET ÜRETİRİZ

Uzkurt, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında düzenlenen iş konseyi toplantılarına ve diğer etkinliklere KOSGEB veri tabanındaki KOBİ'lerin katılımının da teşvik edileceğini ifade etti. Uzkurt, "Protokol, yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık olan iş heyeti programlarının KOSGEB'in 'Yurt Dışı Desteği' kapsamına alınması ve 'Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan KOBİ'lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi gibi birçok konuda, KOBİ'lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliği imkanı sunacak" dedi.

KONSEYİN DENEYİMİ KOBİ'LERİN EMRİNDE

DEİK üyeleri arasında büyük firmaların yanı sıra KOBİ'lerin de bulunduğunu anımsatan Olpak ise, "KOBİ'lerimiz değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasındaki dengeli büyümeye katkılarıyla işsizliğin azaltılmasında ve yeni iş alanlarının açılmasında ülke kalkınmasına en fazla katkıda bulunan işletmelerin başında geliyor" ifadelerini kullandı. Olpak, iş birliği kapsamında dünyadaki 146 iş konseyiyle elde ettikleri tecrübeyi KOSGEB ile paylaşacaklarına dikkat çekti.