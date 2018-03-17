EkonomiKOSGEB ödemeleri 1 yıl ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kilis'te KOSGEB kredilerine bir yıl erteleme

KOSGEB ödemeleri 1 yıl ertelendi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüştüklerini Acil Destek Kredisi kapsamında KOSGEB aracılığıyla verilen kredilerin bir yıl ertelendiğini söyledi.

Haber MerkeziIHA
Kilis'te KOSGEB kredilerine bir yıl erteleme
Kilis'te KOSGEB kredilerine bir yıl erteleme

Belediye Başkanı Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile birlikte Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’u ziyaret ettiklerini ifade ederek, "2016 yılı sonlarında İlimiz deki işletme sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek ve ekonomiye bir nebzede olsa canlılık sağlamak için KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz 40 bin TL Acil Destek Kredisi borçlarının ilimizin içinde bulunduğu durumda göz önüne alınarak, bir yıl ertelenmesine karar verilmiştir.

Kilis’imizi her zaman destekleyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Binlerce kişiye faizsiz kredi
EKONOMİ
Binlerce kişiye faizsiz kredi

Yabancı çalıştıranlar dikkat: Ağır ceza var
EKONOMİ
Yabancı çalıştıranlar dikkat: Ağır ceza var

Bu darbeciyikim koruyor?
Gündem

Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı FETÖ’cü general hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.Ancak FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak isteniyor. Darbeci generalin serbest kalması diğer birçok darbe davasını olumsuz yönde etkileyecek.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı
Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması
Hayat

İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir" dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Balkanlıoğlu hala nezarette tutuluyor.

KAPAT

YUKARI