Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi KOSGEBden dev anlaşma Küçük işletmelere can suyu olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB'den dev anlaşma: Küçük işletmelere can suyu olacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, (KOSGEB) Japonya Uluslararası İşbİrliği Ajansı ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma ile imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up’lar finansmana kolay erişim sağlayacak.

Haber Merkezi AA
KOSGEBden dev anlaşma: Küçük işletmelere can suyu olacak
​KOSGEB, Japonya Uluslararası İşbİrliği Ajansı ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin finansmana kolay erişimini sağlamaya yönelik anlaşmaya ilişkin imzalar KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı. JICA kredisi, Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlandı. 300 milyon dolarlık anlaşma, imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 sonrası kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up'ların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşadıkları finansal güçlükleri aşmaları açısından büyük önem taşıyor.

KOSGEB'ten 30 bin girişimciye destek
EKONOMİ
KOSGEB'ten 30 bin girişimciye destek

"Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOSGEB Başkanı Kurt, kazan-kazan anlayışıyla JICA ile iş birliklerini bundan sonra da artırmayı istediklerini belirterek, "Türkiye, yatırımlar açısından önemli bir coğrafi pozisyona sahip. Genç iş gücümüz fazla. Bunların değerlendirilmesi, katma değer üretir hale getirilmesi için Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

Devlet desteği ile kurdu şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor
FOTOĞRAF 5
Title
Unutulmaya yüz tutan ancak son yıllarda teşviklerle yörede üretimi yaygınlaşan ata buğdayı kavılcayı işlemek için KOSGEB'e başvuran Baki, devlet desteğiyle Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde değirmen kurdu. Sahip çıktığı ata mirası buğdayı değirmende un haline getirerek pazarlayan Baki, yoğunlukla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Title
Hümeyra Hanım Baki, kavılca tohumuyla ilgili araştırmalar yapıp makaleler okuduğunu söyledi. Kavılcanın kendini çok muhafaza eden ve çok ayrıcalıklı bir ürün olduğu bilgisini aldığını ifade eden Baki, şöyle konuştu: Gelecek vadeden bir ürün olduğu için bu işe böyle gönül verdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimizin de büyük desteğiyle KOSGEB'e başvuru yaptık. Onların da desteğiyle değirmenimizi kurduk. Burada un, bulgur işliyoruz. Kavılca unun girdiği her yerde kullanılır. Kavılca zor bir ürün, 7 tane kavuzu vardır ve o kavuzundan ayırmak için kırarak işlemi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz. Baki, en çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden sipariş aldıklarını belirterek, ürünleri taze olarak müşterilerine göndermek için çabaladığını dile getirdi.
Title
İşine gönül verdiğini anlatan Baki, Atalık bu tohumun genetiğiyle hiç oynanmamış ve sağlıklı bir ürün. İşimi de çok severek yapıyorum, kadın her şeyi başarır. ifadesini kullandı. KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş da kavılcanın ülke, bölge ve Kars için çok önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Kurum olarak kavılcaya yönelik girişimleri desteklediklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti: Kavılcanın işlenerek katma değer bir ürün haline getirilmesine destek veriyoruz. Bu işletmemiz ileri girişimcilik destek programı kapsamında KOSGEB'den 155 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Kuruluş aşaması için 5 bin lira, imalat sürecinde kullanacağı makine ekipmanları için 100 bin lira, destek ödemesi aldı. İşletme ayrıca çalıştıracağı personelleri için KOSGEB'in geri ödemesiz hibe olarak verilen 50 bin lira performans desteğini almaya hak kazandı. Ayrıca işletmemiz KOSGEB finansman desteği kapsamında 70 bin liraya kadar geri ödemeli destek verdik. Kadın girişimcileri önemsediklerini dile getiren Aktaş, bu tarz çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.
Title
Title
Devlet desteği ile kurdu şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor
Karslı girişimci Hümeyra Hanım Baki, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle değirmen kurarak iş sahibi oldu.


"Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyoruz"

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro ise kredi anlaşmasına imza atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğuna işaret ederek, "Bu projenin Türkiye ekonomisinde kilit rolü olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için öneminin farkındayım. Özellikle bu tip işletmelerde çalışanların işlerini koruması açısından yani sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin salgın döneminde ve sonrasında kendinden emin şekilde Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet desteği ile işçiyken patron oldular
GÜNDEM
Devlet desteği ile işçiyken patron oldular
Abone Ol Google News
PKKya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

MSB açıkladı: 836 terörist etkisiz hale getirildi.
Bir yolcuhayatını kaybetti

Bir yolcu
hayatını kaybetti

​Çift katlı İETT otobüsü Beşiktaş'ta bariyerlere çarptı.
Vaka sayısıyla Türkiyede birinci sırada: Açık alanda 2 kişiden daha fazla kişi bir araya gelemeyecek

​Almanya ve İngiltere'den Türkiye için sevindiren açıklama.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine sert tepki.

​5,5 tonluk dev insansız hava aracı geliyor.

​Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı.

​ABD Başkanı Biden'dan George Floyd açıklaması.

İşte yeni oluşturulan bakanlıkların görevleri.
Altı üniversiteye rektör atadı

Altı üniversiteye rektör atadı

​Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.