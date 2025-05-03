KOSGEB'den kapasite artırımına 20 milyon TL destek

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemi başladı. Başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin dün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.