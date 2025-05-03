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KOSGEB'den kapasite artırımına 20 milyon TL destek

KOSGEB'den kapasite artırımına 20 milyon TL destek

04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemi başladı. Başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin dün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.


877 İŞLETMEYE KATKI VERİLDİ

KOSGEB ayrıca bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekledi. Dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen projeyle KOBİ’ler desteklenecek.


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