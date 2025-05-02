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KOBİ’ler için 20 milyon TL'lik yeni destek: KOSGEB'de ikinci başvuru dönemi başladı

KOBİ’ler için 20 milyon TL'lik yeni destek: KOSGEB'de ikinci başvuru dönemi başladı

10:462/05/2025, Cuma
AA
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KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemi bugün başladı. Program kapsamında 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin başladığını aktaran Kacır,
"20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.

İşletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ'lerimizin yanındayız. Bugün başlayan başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Detaylara,
internet adresinden ulaşılabilecek."


#Kapasite Geliştirme Destek Programı
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