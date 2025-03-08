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KOSGEB bu yıl işletme kurmak isteyen 8 bin 500 kadını destekleyecek

KOSGEB bu yıl işletme kurmak isteyen 8 bin 500 kadını destekleyecek

13:488/03/2025, Cumartesi
AA
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Girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının da 2025'te 52 bin 500'e yükseleceği öngörülüyor.
Girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının da 2025'te 52 bin 500'e yükseleceği öngörülüyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından bu yıl 8 bin 500 kadın girişimcinin işletme kurmasının desteklenmesi hedefleniyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Başkanlık, kadın girişimcilere yönelik hayata geçirdiği destek ve eğitimlerine devam ediyor.


KOSGEB tarafından, kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla 81 ilde kadın girişimciliğini tanıtmaya ve teşvik etmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.


Başkanlık, iş kurma aşamasında kadın girişimcilere ilave 10 bin lira destek sağlıyor.


Başkanlık, yürüttüğü programlarla geçen yıl 7 bin 41 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek olurken, sayının bu sene 8 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Kadınların girişimcilik destekleri içinden aldıkları payın da yine bu yıl yüzde 27 olması bekleniyor.


Girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısı geçen yıl 43 bin 61 iken, bunun 2025'te 52 bin 500'e çıkarılacağı öngörülüyor.


KOSGEB, geçen yıl Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği ile 4 bin 274 kadını desteklemişti. Program kapsamında kadın girişimcilere ilave 150 bin lira veriliyor.



#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
#destek
#KOSGEB

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