İvme her geçen gün artıyor: Türkiye'nin günlük petrol üretimi 132 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve günlük petrol üretiminin Mart 2025 itibarıyla toplam 132 bin varile ulaştığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ülkenin yerli üretimi artırma ve artan enerji talebini karşılama hedefi doğrultusunda yeni kuyu ve ekipmanlarla çalışmaların güçlendirildiğini söyledi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi
Bayraktar, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak adlandırılan Gabar sahasından kısa süre içinde başlatılan üretimin ardından, yoğunlaştırılan çalışmalarla mevcutta bölgeden üretilen petrolün Türkiye'nin ekonomisine yıllık 2 milyar dolar katkı sağladığını anlattı.
Doğal gaz üretimi 2026'da 20 milyon metreküpe çıkarılacak
Bayraktar, Türkiye'nin, 2020'de Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağladığını dile getirdi.
Keşiften yalnızca 32 ay sonra üretime başlanan sahadan mevcutta günlük 7 milyon metreküp üretim yapıldığını anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:
Bayraktar, mevcutta bakım çalışmaları devam eden FPSO'nun, mayısta Filyos'a getirileceğini, 2026'nın ikinci yarısında ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz sahasına getirilip 20 yıl süreyle günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyeceğini söyledi.
Sakarya Gaz Sahası'nın bulunduğu kıyıdan yaklaşık 160 kilometre açıkta sabitlenecek platformla söz konusu sahada doğal gaz üretiminin 2026'nın ortasında 20 milyon metreküpe ulaştırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:
Türkiye'nin yerli ve milli enerji üretimi için artan çabası
Öte yandan, Türkiye, halihazırda 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini filoya eklediği FPSO ile ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.
Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik verileri toplama projeleri sürdürürken, Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başlamıştı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, TPAO tarafından 2018'de satın alınarak envantere katıldı. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. Abdülhamid Han sondaj gemisi 2022'de Türkiye'nin filosuna katılan dördüncü gemi oldu.