İvme her geçen gün artıyor: Türkiye'nin günlük petrol üretimi 132 bin varile ulaştı

"Günlük 20 milyon metreküp gaz miktarı, 8,5 milyon konut abonesinin ihtiyacına tekabül ediyor. Bu çalışmalarla Türkiye'de bulunan hanelerin tamamının doğal gaz ihtiyacının 2028'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilen gazdan karşılanması hedefleniyor. Yeni keşifler için çalışmalar, tespit edilen yeni sahalarda sürdürülüyor. Sondaj ve sismik arama gemileriyle gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yürütülürken, doğal gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetlerine hız veriliyor. Türkiye petrol ve doğal gaz çalışmalarına devam ediyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki petrol arama kuyu sayısı yıl sonuna kadar 153 artacak"