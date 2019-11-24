Ekonomi KOSGEBden kredi faiz oranlarında indirim 500 bin liraya kadar destek veriliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim: 500 bin liraya kadar destek veriliyor

KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim: 500 bin liraya kadar destek veriliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranlarının 175 baz puan aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, "Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranları 175 baz puan aşağı yönlü revize edildi.
KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranları 175 baz puan aşağı yönlü revize edildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt KOSGEB'in, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 10 bankayla protokol imzalayarak, KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldığını anımsattı.

Türk ekonomisindeki canlanmanın kredi faizlerindeki düşüşü de beraberinde getirdiğini ifade eden Uzkurt, KOBİ'lerin krediye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir destek programı geliştiren KOSGEB'in, ekonomideki olumlu sinyaller üzerine faiz ve kar payı oranlarını, 175 baz puan aşağı yönlü revize ettiğini söyledi.

  • Yeni düzenlemeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde açıkladığını dile getiren Uzkurt, "KOSGEB olarak, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz. 50 bin liralık kredi kullanımının 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımının ise 12 puanlık faiz veya kar payı kısmını biz karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

KOBİ'ye faizde indirim müjdesi
EKONOMİ
KOBİ'ye faizde indirim müjdesi

Stratejik ve öncelikli sektörlere destek

Uzkurt, kredi kullanan KOBİ'ler için avantajlı olan revizyonla artık işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kar payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı.

KOSGEB desteğiyle kurulan bir KOBİ'nin 50 bin liralık bir krediye hak kazandığında bunun 30 bin lirasının makine teçhizat kredisi, 20 bin lirasının da işletme kredisi olarak kullanabileceğini anlatan Uzkurt, "İşletme kredisinde vade en fazla 18 ay iken, makine teçhizat kredisinde 36 ay olacak. Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelerin 500 bin liraya kadar kullanacakları kredilerde karşılanan 12 puanlık faiz veya kar payının tamamını biz karşılayacağız. 12 aylık vadede faiz-kar payı yaklaşık 33 bin 100 lira olacak. 18 aylık vadede ise biz yaklaşık 49 bin lira faiz-kar payı ödeyeceğiz. İşletme de anapara hariç yaklaşık bin lira faiz veya kar payı ödeyecek." diye konuştu.

Uzkurt, KOBİ'lerin bankalarla yapılan protokol gereği kredi limitlerini 3 yıllık bir periyotta tek seferde veya parça parça kullanabileceklerini ifade ederek, KOBİ'lerin ise belirlenen vadelerde her ay ödeme yapabileceklerini söyledi.

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KGF ve 10 bankayla protokol imzalandı

KOSGEB'in 50 bin liralık girişimcilik kredisinin, girişimcinin; kadın, genç, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda 70 bin lira olarak uygulandığının altını çizen Uzkurt, şunları kaydetti:

"Kamu kaynağının daha etkin, verimli kullanılması ve daha fazla katma değer üretilmesi ilkesinden hareketle, KOBİ'lerimizin düşük maliyetlerle finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla yıl boyu erişilebilen bir program olarak uygulamaya alınan KOBİ Finansman Destek Programı KOBİ'lerimize ve ekonomimize değer katması en büyük mutluluğumuz olacak. KOBİ'ler, KGF, Akbank, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Yapı Kredi Bankası'na başvuru yapabilecek."

KOSGEB desteğiyle
FOTOĞRAF 6
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
KOSGEB desteğiyle "patron" oldular
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük İl Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi tarafından ortaklaşa açılan girişimcilik kursuna katılan 6 kişi, kendi işinin "patronu" oldu.

Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
FOTOĞRAF 9
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Title
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı
Bartın'da oturan 33 yaşındaki Emine Soysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bartın İl Müdürlüğü'nün girişimcilik eğitimine katılarak aldığı 50 bin TL hibe kredi ile oto lastik tamirhanesi açtı. Emine Soysal, iş yerinde eşi 38 yaşındaki Ahmet Soysal ile birlikte lastik bakım ve tamiri yaparak geçimini sağlıyor.


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