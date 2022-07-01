KOSGEB'in genç istihdamına yönelik destek programında yeni dönem başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın 4'üncü dönem başvurularını başlattı.

KOSGEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, programda 4'üncü dönemin başlamasıyla bu yaz üniversitelerden ve mesleki/teknik liselerden mezun olanlar da program kapsamında istihdam edilebilecek.

Şartları taşıyan işletmeler, 10 Ağustos'a kadar çevrim içi başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylananlar, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Eylül'e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talebi sırasına göre verilecek.

Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabiliyor. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkıyor.

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Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, "www.kosgeb.gov.tr" adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden başvuru yapabilecek. Aralık 2021-Mart 2022 sürecini kapsayan 3'üncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, 4'üncü dönem için müracaatta bulunamayacak. Ayrıca 3'üncü başvuru döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.

Üç dönem başvurusu onaylananların ödeme talep süresi uzatıldı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 3'üncü döneminde başvurusu onaylanan işletmelerin ödeme talep süresi de uzatıldı. Bu durumdaki işletmeler, koşullara uyan personeli istihdam ederek 1 Ağustos’tan başlamak üzere 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde bulunabilecek.

Gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketiyle bugüne kadar 33 bin işletmenin 61 bin 171 ilave personel istihdam etmesine katkı sağlandı. Ayrıca istihdam sağlayan mikro ve küçük işletmelere 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

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Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak, sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle ödemelerini gerçekleştirecek. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak.

FOTOĞRAF 16 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) yapılan açıklamada, söz konusu düzenleme ile hak sahipleri ve sigorta şirketleri trafik kazası sonrasında değer kaybı taleplerine ilişkin eksper atama işlemleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde oluşturulan platform üzerinden gerçekleştirebilecek. Eksper atama işlemlerinin yanı sıra atanan eksperin değer kaybı tespitlerine ilişkin raporu da bu platform üzerinden hazırlanacak. Taraflar raporda yer alan tespitlere bu platform üzerinden itiraz edilebilecekken isterlerse itiraz eksperi ve hakem eksperi de atayabilecek. Uygulama ile hak sahiplerinin değer kaybı hesaplama ve raporlama süreçlerinin tamamını kendisinin yönetebilmesi ve ekspertiz raporuna kolayca ulaşması hedefleniyor. Değer kaybı tespitlerinde standardizasyon sağlayacak bu uygulama ile hak sahiplerinin trafik kazası sonrasında araçlarında oluşan değer kaybına ilişkin tazminat ödemeleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olunacak. Uygulama güvenilir bir tazmin süreci oluşturulmasına da imkân sağlayacak. SBM bünyesinde oluşturulan söz konusu platformun 1 Temmuz Cuma günü itibariyle yürürlüğe girdi. Araç değer kaybı, bir aracın geçirdiği kaza sonrası gördüğü bakım ve onarım işlemlerinin ardından orijinal değerini kaybetmesi olarak ifade ediliyor. Aracınızla yapılan kaza, tramer kaydı verilerine geçer ve aracınız 2. el piyasasında değer kaybına uğrar. Motorlu taşıtların dahil olduğu bir kazadan sonra muhtemel değer kaybını tahsil edebilmeniz için araç değer kaybı talebi şartları bulunuyor. İşte aranan şartlar.. Kazada suçlu olan taraf siz olmamalısınız. Kazayı yapan iki araç bulunmalı. Yani kaza, iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşmeli. Kazayı, olaydan hemen sonra tutanak altına almış olmalısınız. 2 yıllık zaman aşımı şartını kaçırmamalı, 2 yıl içerisinde talepte bulunmalısınız. Araç değer kaybı yaş sınırı 10 yıl olarak belirlenmiştir. Aracınız 10 yaşından büyük olmamalıdır. Karşı tarafın trafik sigortasının bulunması gerekmektedir; eğer kazayı yapan tarafın trafik sigortası yoksa araç değer kaybını bizzat ödemek zorunda kalır. Araç sahipleri dikkat: Değer kaybına ilişkin platform bugün devreye giriyor Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilen bir uygulama bugün itibariyle hayata geçirildi. Araç sahipleri kaza sonrası kusurlu olmamaları halinde ortaya çıkan hasardan dolayı araçlarında yaşanacak değer kaybını telafi edebiliyor. Ancak son zamanlarda bu durumun kimi avukatlık firmaları tarafından suiistimal edilmesinin üzerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi harekete geçti. İşte yeni uygulamanın detayları.. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmaya başlandı. 26 Şubat 2013'te temeli atılan barajın, gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. KAMU BİNALARI TAMAMLANDI<br><br>İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması çalışmaları kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki alt yapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplamda 520 köy evi inşa edildi. Yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda elektromekanik işlemlerde de sona gelindi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'de, ilçe merkezi ve köylerin taşınma sürecine temmuz ayı sonlarına doğru başlanılması kararlaştırıldı. Eşyalarını toplamaya başlayan yöre halkı, yeni yerleşim yerlerine taşınmak için geri sayıma başlayıp gün sayıyor. İlçede, 2 bin 654 yapı hak sahibiyle aileleri yer değiştirecek. Yaklaşık 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 'TEMENNİ GÖÇ VERMEMEK'<br><br>Merkez Mahalle muhtarı Hüseyin Çelik, taşınma süreciyle ilgili, \"Bayramı yeni yerimizde geçirmeyi umuyoruz. Seneye okular açıldığında ancak orası biter. Bu ay biteceğini tahmin etmiyorum. İsteğimiz oradan tüm işçilerin gidip, tüm her şeyin bitmesiyle bizim oralara taşınmamız. Bazı eksikliklerimiz var\" dedi. İlçede yaşayan Hafize Gültekin, \"Bu süreç başlayacak. Yusufeli halkı, zor süreçlerden geçecek. İnşallah bu süreçte halkımız ve devletimizin birliğiyle, el ele vererek iyi şekilde taşınabileceğimizi düşünüyorum. Göç vermeden güzel şartlarda güzel şekilde umarım taşınırız\" diye konuştu. Esnaf Osman Aksu da, \"Yeni ilçemizde çalışmalar sürüyor. Devletimiz ne derse odur. Hayırlısı olur inşallah\" şeklinde konuştu. <br> Esnaftan Vakkas Bayram da, \"'Vatanımız kazansın' diye ilçemizden vazgeçtik; baraj oluyor. Temennimiz, yeni yerimizde hiçbir eksiklik durumunda mağdur olmamaktır. Hüsrana uğramamayı diliyoruz\" ifadelerini kullandı. <br> Dursun Özdemir ise kendisine henüz iş yeri çıkmadığını belirterek, \"Son parke konulana dek yeni yere çıkmayı düşünmüyoruz\" diye konuştu. 152 yılda 7'nci kez taşınacaklar: Yeni Yusufeli için son 1 ay Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda elektro-mekanik işlemlerde sona gelindi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde ilçe merkezi ve köylerin taşınma sürecine temmuz sonlarına doğru başlanılması kararlaştırıldı. Eşyalarını toplamaya başlayan yöre halkı, yeni yerleşim yerlerine taşınmak için gün sayıyor.

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