Kovid-19’a karşı teknolojik altyapı desteği

HPE Türkiye, kovid salgını sürecindeki çalışmalarını ve sektöre ilişkin gelişme ile beklentilerini paylaştığı bir basın sohbet buluşması düzenledi.
HASTANELERE KATKI VERDİ
- Güngör Kaymak, “HPE Finansal Hizmetler, salgının müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 2 milyar dolar kaynak ayırdı. HPE Türkiye olarak biz de bu süreçte teknolojimizle destek olmak adına, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışarak ihtiyacı olan hastaneler için gerekli olan altyapı ürünlerini iş ortaklarımız ve distribütörlerimiz aracılığı ile temin ettik” dedi. Kaynak, salgın döneminde uzaktan çalışmanın daha da artacağının ve şirketlerin daha farklı çalışma modellerine geçeceğinin işaretlerini fazlasıyla gördüklerini belirtti.