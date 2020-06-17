Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kovid-19a karşı teknolojik altyapı desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kovid-19’a karşı teknolojik altyapı desteği

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Hewlett Packard Enterprise (HPE) olarak Türkiye’de çalışanların ve toplumun sağlığını korumak; salgınla mücadelede teknolojik alt yapı desteği sunmak üzere hızla adımlar attıklarını aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güngör Kaymak
Güngör Kaymak

HPE Türkiye, kovid salgını sürecindeki çalışmalarını ve sektöre ilişkin gelişme ile beklentilerini paylaştığı bir basın sohbet buluşması düzenledi.

HASTANELERE KATKI VERDİ

  • Güngör Kaymak, “HPE Finansal Hizmetler, salgının müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 2 milyar dolar kaynak ayırdı. HPE Türkiye olarak biz de bu süreçte teknolojimizle destek olmak adına, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışarak ihtiyacı olan hastaneler için gerekli olan altyapı ürünlerini iş ortaklarımız ve distribütörlerimiz aracılığı ile temin ettik” dedi. Kaynak, salgın döneminde uzaktan çalışmanın daha da artacağının ve şirketlerin daha farklı çalışma modellerine geçeceğinin işaretlerini fazlasıyla gördüklerini belirtti.

Koronavirüs aşısı geliştiren şirkete ortak oluyor
EKONOMİ
Koronavirüs aşısı geliştiren şirkete ortak oluyor
Abone Ol Google News
Pençe-Kaplan Operasyonu

Pençe-Kaplan Operasyonu

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!
Hulusi Akar Harekat Merkezinde

Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.
Millet sonsözünü söyledi

Millet son
sözünü söyledi

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.
Atina<br>savaş istiyor

Atina
savaş istiyor

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım.
Maskesiz çıkmayın

Maskesiz çıkmayın

​Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu.
Toplu<br>fotoğraf çekilmeyecek

Toplu
fotoğraf çekilmeyecek

​İşte nikah ve düğünlerde alınması gereken tüm önlemler.

Trabzonspor finalde

Trabzonspor finalde

​Fenerbahçe Ali Koç ile ikinci sezonu da kupasız kapattı.

Lider eşlerine<br>korona mektubu

Lider eşlerine
korona mektubu

Emine Erdoğan: ​El ele verirsek bu krizi atlatırız.
İrtibat ofisini<br>havaya uçurdu

İrtibat ofisini
havaya uçurdu

​Kuzey Kore lideri Kim Jong kendini hatırlattı.
Kırk iki ilde zorunlu

Kırk iki ilde zorunlu

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller.
Harekatın şifreleri

Harekatın şifreleri

​TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu.
23 yıllık seri bitti

23 yıllık seri bitti

Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

​Emre Belözoğlu, kulübede kırmızı kart gördü.
Asker uğurlaması <br>pahalıya patladı

Asker uğurlaması
pahalıya patladı

İzmir'den geldi 14 ev karantinaya alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.