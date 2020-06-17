Kovid-19’a karşı teknolojik altyapı desteği

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Bizi üzecek bir vakamız yok: Sürecin başından beri TBMM'de 10 pozitif vakaya rastlandı

Meclis Başkanı Şentop, binlerce kişinin çalıştığı TBMM’de salgın konusunda iyi bir sınav verildiğini söyledi. Şentop, “Bugüne kadar bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı. Bu kadar büyük bir külliye içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vaka var” dedi