Kovid’e rağmen 8,4 milyar dolar ihracat

Küresel ekonomiler koronavirüs salgınıyla kan kayberden, Türkiye birçok sektörde ciddi kazanımlar elde etti. Krizi fırsata çevirmeyi başaran alanlardan biri de demir ve demir dışı metaller sektörü oldu. Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, metal hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

GLOBAL PAZARDA GÜÇLENECEĞİZ

Sektör geride bıraktığımız yılı 8,4 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6’lık pay alarak tamamladı. Böylece sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör oldu. Demir ve Demir Dışı Metaller yılın son ayını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 22 ihracat artışıyla tamamladı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatta yüzde 1,5’lik artış kaydettiklerini belirterek, “Yeni nesil ihracat olarak tanımladığımız projelerimizle dünya pazarlarında güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Tahsin Öztiryaki

YENİ NESİL İHRACAT

Öztiryaki, şu bilgileri paylaştı: “Küresel değişime adapte olmak ve ihracatımızı dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek için ilave strateji ve eylemler geliştiriyoruz. Sektörel kümelenmelerin cazibe merkezi haline getirilmesi, ticaret elçilerinin yetiştirilmesi, yerli ara mamul üretim ve kullanımının teşviki, dijital dönüşüm, yeşil farkındalık ve ‘Uluslararası Ticaret Gündemi Webinarları’ başlıkları altında topladığımız projelerimizi çizdiğimiz yol haritaları doğrultusunda birer birer üyelerimize hizmet etmek üzere sunacağız.”