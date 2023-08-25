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Ekonomi

Kredi kartı azami faiz oranları artırıldı

TCMB'nin bir haftalık repo faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkarmasının ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran da yükseldi. TCMB internet sitesinde yer alan bilgilere göre geçerlilik tarihi 1 Eylül olmak üzere referans oran, Ağustos’taki yüzde 1,58’den yüzde 2,26’ya çıkarıldı.

14:19 . 25/08/2023 Cuma
Diğer
Foot/arşiv

Foot/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir haftalık repo faizini 750 baz puan artışla yüzde 25’e çıkarmasının ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran yükseltildi.


TCMB internet sitesinde yer alan bilgilere göre geçerlilik tarihi 1 Eylül olmak üzere referans oran, Ağustos’taki yüzde 1,58’den yüzde 2,26’ya çıkarıldı.


Kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’ten yüzde 2,81’e yükseldi.

Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,11 oldu. Bu oran daha önce yüzde 2,43’tü.


Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı ise yüzde 2,89’dan yüzde 3,57’ye yükseldi.




#Kredi kartı faiz
#Merkez Bankası
#Faiz
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