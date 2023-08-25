Kredi kartı azami faiz oranları artırıldı

2023 yılının 7 ayında 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçi sayısıyla 2019'daki 26 milyon 524 bin rakamı aşılarak yeni rekor kırıldı. Ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240'ı yabancılardan, 3 milyon 327 bin 206'sı yurt dışı ikametli vatandaşlardan oluştu