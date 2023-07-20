Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıcı adımıyla ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." dedi.