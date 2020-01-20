Kredi kartında troy atağı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını belirterek, "2026'da TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin ilk ve tek kartlı ödeme alt yapısı olan TROY'un bugün 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunduğunu belirten Canko, bu üyelerin Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil ettiğini söyledi.

Soner Canko

HIZLI VE GÜVENLİ ÖDEME

TROY'un mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde Android ve iOS cihazlarla temassız, hızlı ve güvenli ödeme yapıldığına dikkati çeken Canko, şöyle devam etti: "Hayatın her alanında hızlı ve güvenli ödeme deneyimi için TROY'un karekodla ödeme çözümü de hazır. Diğer yandan, TROY İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen çip entegrasyonuyla birlikte giyilebilir teknolojilerle de ödeme yapılmaya başlandı. Bilekliklere entegre edilen bu çip ile kullanıcılar temassız ödeme yapabiliyor. Amacımız ödeme teknolojilerinde Türkiye'ye özgü çözümler getirerek Türkiye'de fark yaratmak."

9,6 MİLYON LİRALIK BAĞIŞA ARACILIK ETTİK

Soner Canko, 7 yıl önce hayata geçirdikleri ve 40 binden fazla iş yerinde 1,8 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express'le bugün web, mobil ve mağazalarda kısacası her yerde hem güvenli hem kolay ödeme yapılmasını sağladıklarını belirtti. BKM Express olarak sivil toplum ile STK'lar arasında köprüler kurmayı ve bağış kültürünü dijitalleştirmeyi misyon edinerek dijital bağış özelliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Canko, dijital bağış özelliğiyle 2015 yılından bugüne kadar 250 sivil toplum kuruluşuna (STK) 394 bin işlem adediyle 9,6 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettiklerini aktardı.

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DİKKATLİ OLUN UYARISI

BKM Genel Müdürü Canko, bilginin korunması için çok sayıda yasal önlem ve mekanizmanın olduğunu ancak en güçlü korumanın kullanıcının bilinçlenmesiyle başladığını söyledi. Canko, bu nedenle dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını belirtti.