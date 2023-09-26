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Ekonomi

Kredi kartlarında gecikme faizleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı. TCMB'nin sitesindeki verilere göre, kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibarıyla yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.

11:28 . 26/09/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.


Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.


Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi.

TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.




#Kredi kartı
#Faiz
#Gecikme faizi
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