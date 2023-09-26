S&P Global'den dikkat çeken Türkiye kararı: Yükselttiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılı GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2025 ve 2026 için beklentilerini ise bir miktar aşağı çekti.

S&P Global dün gece yayınladığı "Ekonomik Görünüm Gelişmekte Olan Piyasalar 4Ç 2023" raporunda, Türkiye'de ikinci çeyrek GSYH büyümesinde yaşanan yukarı yönlü sürprizleri işaret ederek 2023 büyüme tahminlerini yükselttiklerini belirtti.

Türkiye ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini 1,2 puan artırarak yüzde 3,5'e çıkaran S&P Global, 2024 büyüme beklentisini de 0,3 puan artışla yüzde 2,3'e yükseltti. S&P, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerini ise 0,2'şer puan aşağı çekerek yüzde 2,9 olarak duyurdu.

S&P raporunda, "Türkiye'de, iç talebin mevcut esnekliği önümüzdeki çeyreklerde azalmaya başlayacak ve merkez bankasının daha ortodoks politikalara geçmesiyle parasal koşullar hızla sıkılaşacaktır" değerlendirmesine de yer verdi.

2023 yıl sonu için Türkiye'de politika faizini yüzde 37,50 olarak tahmin eden S&P Global, politika faizinin 2024, 2025 ve 2026'da sırasıyla yüzde 35, yüzde 20 ve yüzde 15 olacağını öngördü.

S&P Global, Türkiye için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıllık ortalama TÜFE tahminlerini ise yüzde 53,0, yüzde 48,1, yüzde 29,5 ve yüzde 18,0 olarak sıraladı.

"Gelişen ülkelerde büyüme trendin altında kalacak"

S&P Global, gelişmekte olan piyasaların çoğunun 2023'ün geri kalanında ve 2024'te trendin altında büyümelerini beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Gelişmekte olan piyasaların çoğunda iç talep güçlü kalmaya devam etse de, sıkı para politikasının önümüzdeki çeyreklerde daha belirgin bir etkiye sahip olmasını beklediklerini ifade eden S&P Global, "ABD, Avrupa ve Çin'den gelen zayıf dış talep, 2024 yılında çoğu gelişmekte olan ekonomi için zayıf bir ihracat profili anlamına gelecektir. Yapısal olarak yüksek faiz oranları, yapısal olarak daha yüksek büyüme beklentileri olmaksızın, gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar üzerinde baskı oluşturacak ve verimlilik artışını kısıtlayacaktır. Diğer taraftan, yüksek reel faiz oranları, çoğu gelişmekte olan ülkenin bir sonraki ekonomik gerilemede para politikasını gevşetmek için normalden daha fazla alana sahip olduğu anlamına gelmektedir" dedi. -

Enflasyon gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yavaşlamaya devam etse de önümüzdeki çeyreklerde daha inişli çıkışlı bir seyir izleyeceğini öngören S&P, medyan tüketici fiyatları enflasyonu geçtiğimiz Ağustos ayında yıllık %8,2 ile zirve yaptıktan sonra Ağustos ayında yıllık %5,3'e ulaştığını dikkat çekti. Ancak S&P, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının önümüzdeki aylarda dezenflasyonun hızını yavaşlatması muhtemel olduğunu da vurguladı.

Raporunda, Türkiye için yıllık ortalama dolar kuru tahminlerine de yer veren S&P Global, kurun 2023'te ortalama 24,70, 2024'te 35,00, 2025'te 41,30 ve 2026'da 42,60 olmasını bekliyor.







