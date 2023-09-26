Çin’den korkutan haber geldi: Gayrimenkul devi beklenen ödemeyi gerçekleştiremedi

Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat ile gayrimenkul alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande'ye ilişkin borç krizinde piyasaların korktuğu başına geldi.





Grubun Çin anakara merkezli iştirakı Hengda Real Estate Group adındaki iştiraki 4 milyar yuanlık (547 milyon dolar) tahvilde 25 Eylül tarihli anapara ve faiz ödemesini yapamadı.





Yaşanan gelişme sonrası Evergrande hisseleri krizin derinleşmesiyle birlikte düştü.









Çok sayıda yönetici gözaltına alındı





Pekin merkezli haber kuruluşu Caixin ayrıca birçok mevcut ve eski Evergrande yöneticisinin yetkililer tarafından gözaltına alındığını bildirdi.





Caixin, tutuklananlar arasında eski CEO Xia Haijun ve eski finans patronu Pan Darong'un da bulunduğunu söyledi.









Hengda, mart ayında da 2020 ihraçlı tahvilinde faiz ödemesini kaçırmıştı.





Şirketten yapılan açıklamada “aktif bir şekilde” tahvil yatırımcılarıyla birlikte çözüm bulunması için çalışıldığını bildirdi.





Tüm varlıkları satılabilir





Yeniden yapılandırmanın başarısız olması ve Evergrande'nin alacaklılarıyla yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda tasfiyeyle karşı karşıya kalabilir, varlıkları satılabilir ve tüm operasyonlar durdurulabilir.





Hisseleri haber sonrası çakıldı





Evergrande hisseleri Pazartesi günü düşüş yaşadı, Hong Kong'da %21'den fazla düşüş yaşadı ve diğer Çinli emlak geliştiricilerinin hisselerini de aşağı çekti.









Krizin fitili 2021 yılında ateşlendi





Daha önce Çin'in en büyük ikinci emlak şirketi olan Evergrande, 2021'in sonunda alacaklılara karşı mali yükümlülüklerini yerine getiremedi ve emlak sektöründe ekonominin geneli üzerinde baskı yaratmaya devam eden bir krizi ateşledi. Eski bir Çinli yetkili geçtiğimiz günlerde Çin'in 1,4 milyarlık nüfusunun tamamından fazlasını barındıracak kadar boş mülke sahip olduğunu söyledi.



















