Ekonomi Kredi kullananlara müjde Halkbank kredilerinin faizlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kullananlara müjde: Halkbank kredilerinin faizlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek

Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

Haber Merkezi AA
Kredi kullananlara müjde: Halkbank kredilerinin faizlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek
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Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Son tarih 31 Aralık 2021

Buna göre, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.

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