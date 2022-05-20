Ekonomi Kredi paketi talebi artırır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi paketi talebi artırır

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, inşaat sektöründe maliyetlerin ikiye katlandığını belirterek, “Konutlarda fiyat artışı kaçınılmaz oldu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kredi paketi talebi artırır
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Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, inşaat sektöründe maliyetlerin ikiye katlandığını belirterek, “Konutlarda fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Konut fiyatları geçtiğimiz 1 yılda yüzde 96,4 artış gösterdi. Sektörde böyle sorunlar yaşanırken, biz bir gün bile durmadık. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz” dedi. Akyapı ve Hakan Grup işbirliği ile Büyükçekmece’de hayata geçirilen yeni villa projesi Big Country’nin tanıtımında konuşan Asmalı, hükümet tarafından açıklanan konut kredilerinin sektörü canlandıracağını ve talebin artacağını dile getirdi.

HER YIL 750 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR

Asmalı şöyle konuştu: “Ülkemizde her yıl 750 bin sıfır konuta ihtiyaç duyuluyor. Buna rağmen arzın azalmasıyla konut açığı gitgide artıyor. Fiyatlar da yükseliyor. Konuta olan tüketici talebinin sürdüğünü görüyoruz. Aynı zamanda yeni açıklanan kredi paketlerinin konut talebini artıracağını öngörüyoruz. İstanbul özelinde ise arsa bulunamaması ve talebin sürekli yoğun şekilde atması sonucu fiyatlar şişiyor. Fakat şunu söyleyebiliriz gayrimenkul hala en cazip yatırım aracı olarak öne çıkıyor.”

1,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Gerçekleştirilen projeye ilişkin bilgiler de veren Asmalı, Akyapı’nın 2021-2022 yatırım projeksiyonu çerçevesinde Ümraniye’de Limonlu Bahçe Konakları konut projesi ve Hadımköy’de METKAP ticari projesinin ardından ön satışa sunduğu Big Country’nin, 126 adet birbirinden bağımsız, tek katlı villadan oluştuğunu söyledi. Asmalı, “3 milyar TL’lik yatırım zincirimizde yer alan 1.3 milyar TL değere sahip Limonlu Bahçe Konakları, yatırım halkamızdaki bir başka projemiz; 500 milyon lira yatırım değeriyle METKAP ve yatırım zincirimizin 3’üncü halkası ise 1.2 milyar TL yatırım değerine sahip BIG COUNTRY projemiz” diye konuştu. Asmalı, Başakşehir’de hayata geçecek olan, bu yılki dördüncü projenin de hazırlıklarının sürdüğünü ve yıl sonuna doğru duyurmayı planladıklarını ifade etti.

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