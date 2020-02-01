Ekonomi Krediniz hazır tuzağı KOSGEB Başkanını da dolandırmaya çalıştılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Krediniz hazır' tuzağı: KOSGEB Başkanı’nı da dolandırmaya çalıştılar

Vatandaşı hazır kredi yalanı ile ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'a da ''krediniz hazır'' mesajı atmış. KOSGEB’in bütün başvurularının elektronik ortamdan yürütüldüğünü belirten Başkan Uzkurt, ''Çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde lütfen bunlara prim vermeyin.'' diye uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, girişimcilere destek programlarına ilişkin tüm süreçleri e-Devlet’e taşıdıklarını belirterek, “KOSGEB’in bütün başvuruları, destekleri elektronik ortamda yürütülüyor. Destek ödemeleri, ödemelere ilişkin belgelerin KOSGEB’e iletilmesi tamamen e-devlet üzerinden yapılıyor. Sizden ekstra bir dosya istemiyoruz. Bugün bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtik. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu işleri bir danışmanlık ve aracı kurum ile yapmıyoruz. Dolayısıyla burada çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde lütfen bunlara prim vermeyin. Maalesef bu bana dahi geldi. Bir toplantıdayken telefonuma SMS geldi. Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır şeklinde. Çok samimi söylüyorum bu mesaj bana da geldi” şeklinde konuştu.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt

ONLİNE GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA 92 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Uzkurt, girişimciliğin uygun koşullarda, uygun bir iklimde yaşama şansı bulacağından bahsederek, KOSGEB’in Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin merkezinde yer aldığını anlattı. Girişimcilik eğitimlerini online hale getirdiklerini kaydeden Uzkurt şunları söyledi: “KOSGEB e-Akademi platformu oluşturduk. Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan girişimci adayları burada eğitimlerini alabiliyorlar. 6 aylık dönemde 92 bin kişi eğitim almış durumda. Yarısı da sertifikasını aldı.”

30 BİN GİRİŞİMCİYE 600 MİLYON TL

KOSGEB olarak 2019 yılında 30 bin girişimciye 600 milyon TL verdiklerini bildiren Uzkurt, “Bütün desteklerimizle ilgili tüm süreçleri, elektronik ortama taşıdık. Bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtik.” diye konuştu. Uzkurt, yeni uygulamaya aldıkları İşletme Değerlendirme Raporu ile her bir KOBİ’nin karnesini çıkardıklarına değinerek, “50 başlıkta KOBİ’leri analiz ediyoruz. Bir KOBİ’nin son 5 yıldaki trendini görüyoruz. O firmanın içinde bulunduğu sektörün ortalaması bölgesindeki ve Türkiye genelindeki ortalamasını da karşılaştırmalı olarak veriyoruz.” dedi.

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