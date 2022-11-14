Kripto krizinde yeni perde: Yarım milyar dolara ne oldu?

Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haber ile mali tablosu sızdırılan FTX, kripto para piyasalarında iflas açıklaması ile endişeli bir ortam yarattı. Dört yıl içinde kripto para dünyasının en büyük isimlerinden biri haline gelen FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, "Bir kez daha, bu noktaya geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Umarım her şeyin çözüme kavuşmasının bir yolu bulunur. Olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı çok şaşkınım" paylaşımını yaparak CEO'luk görevinden istifa etti.

YAKLAŞIK YARIM MİLYAR DOLAR ÇALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 24 saat geçmeden FTX'in sisteminden yaklaşık yarım milyar dolar çalındı.

FTX bas hukuk müşaviri Ryne Miller ve kripto istihbarat şirketi Elliptic'in CNBC ve New York Times'a verdikleri bilgilere göre FTX'den en az 477 milyon dolar çalındığından kuşkulanılıyor.

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FTX'in likidite sorunu yaşaması, kripto para birimlerinde büyük değer kaybına yol açmıştı. FTX'in finansal durumuna dair endişeler nedeniyle bu borsadan 3 günde 6 milyar dolar çekilmişti.

İFLAS AÇIKLAMASINI YAPTIRAN O HABER

Geçtiğimiz hafta CoinDesk'te yayımlanan haberde Alameda Research'ün mali durumunun hiç de iyi olmadığı belirtildi.

Bilanço tablosu Alameda'nın varlıklarının önemli bir kısmının FTX'in kendi kripto para birimi olan FTT cinsinden olduğuna işaret ediyordu. Kripto para piyasalarının genelinde yazdan beri yaşanan kriz düşünüldüğünde, yatırımcılar FTT'nin değerinde de ani düşüşler olabileceğinden endişe ediyordu.

BİNANCE'E FTX'İ KURTARMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Bu haberin çıkmasından kısa bir süre sonra FTX'in en büyük rakibi olan Binance'in kurucusu ve patronu Changpeng Zhao (o da sektörde adının baş harfleriyle yani CZ olarak anılıyor), Binance'in elindeki FTT'leri (584.818.174 dolar değerinde 22.999.999 FTT) satışa çıkaracağını duyurdu. Bunun ardından dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar kendi paralarını FTX platformundan çekme telaşına kapıldı. Yaşanan kaos karşısında Bankman-Fried, Binance'e FTX'i kurtarma teklifinde bulundu.

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Binance başlangıçta anlaşmaya sıcak baktığını duyurdu ancak 24 saat içinde geri adım attı. Bankman-Fried'in kişisel varlıkları yüzde 94 değer kaybederken kişisel serveti de 1 milyar dolara geriledi.

BİNANCE FTX'İN İLK YATIRIMCILARINDANDI

Binance ile FTX arasındaki ilişkiyi "bir dargın bir barışık" olarak nitelendirmek mümkün. Binance FTX'in ilk yatırımcılarındandı. Daha sonra Silikon Vadisi'nin büyük oyuncularının FTX'i ileri taşımasıyla iki borsa rakip oldu. Zhao'un Bankman-Fried'in Kongre'de yaptığı bazı açıklamalardan hoşlanmadığı söyleniyordu ancak yine de Binance büyük miktarda FTT tutuyordu.

Bankman-Fried çöküşün ardından şirketin bazı yatırımcılarına yazdığı bir mektupta en büyük önceliğin müşterilerin varlıklarını, sektörü ve FTX hissedarlarını korumak olduğunu belirterek, "Daha iyisini yapamadığım için özür dilerim. Müşterilerin varlıklarını ve sizin yatırımlarınızı korumak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı. Birim fiyatı yüzde 70’lik değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde dikkate değer kayıplar gördü. Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların 5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla yüzde 90’dan fazla değer kaybettiği görüldü. Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel olarak yaşanan “2022 kripto kışının öncekilere benzemediği belirtiliyor. Kripto para uzmanı Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine göre 2013te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık yüzde 99unu yitirmişti. Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of Americanın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu. Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bakılması gereken bir diğer konu da proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının yüzde 80’lik kısmını ekip üyelerine ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor. Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar ise hâlihazırda 20 bini aşan kripto para birimlerinin yalnızca yüzde 10'unun hayatta kalacağını düşünüyor. BiP'te paylaş

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