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Ekonomi Avrupa Birliğinden kripto para borsası Binancea inceleme
DÜNYA EKONOMİSİ

​Kripto para borsası Binance’a inceleme başlatıldı

Avrupa Birliği'nden kripto para borsası Binance’a inceleme

Kripto para piyasası Thodex'te ortaya çıkan iki milyar dolarlık vurgun ile sarsılırken, Avrupalı regülatörler ise dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’nin AB’nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleyecek.

Haber Merkezi Diğer
​Kripto para borsası Binance’a inceleme başlatıldı
Foto/arşiv

İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), FT’ye yaptığı açıklamada hisse tokeni ürününü anlamak için Binance ile birlikte çalıştıklarını belirtirken, ürünlerin ve hizmetlerin FCA kurallarına uygun olup olmadığının belirlenmesinde Binance ve üst yönetim ekibinin sorumlu olduğunu da vurguladı.

Financial Times’ın haberine göre; Almanya’da Bafin ise hisse token platformu için potansiyel soruşturma konusunda bilgi vermedi.

KOMİSYONSUZ İŞLEM YAPILABİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Binance önceki hafta yaptığı açıklama ile hisse senedi tokenleri ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuş ve şu an için Binance hisse senedi tokenleri ile birlikte sadece Tesla hisselerinin komisyonsuz olarak alınıp satılabildiğini açıklamıştı.

14 Nisan’da Coinbase hisse senetlerinin Nasdaq’da işleme açılması sonrası da Coinbase hissesi ile desteklenen “COIN” token'ını platformunda listeleyeceğini duyurmuştu. Token'laştırılmış Coinbase hissesi, COIN/BUSD işlem çiftiyle alınıp satılabiliyor.

Binance’nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye’den işlem yapılamıyor.

Binance, kendi web sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla hisse senedi tokeni ve özelliği listeleyerek piyasa talebine yanıt vermeye devam edeceğini belirtirken, bunun için FTX ve Bittrex Global'in de iş birliği içinde olduğu Alman finans firması CM Equity AG ve İsviçre merkezli tokenizasyon şirketi Digital Assets AG ile anlaştığını da duyurmuştu.

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