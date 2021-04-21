Kripto para borsası THODEX'te işlemler durdu yatırımcılar kazan kaldırdı: Paramızı verin

Kripto para borsası THODEX’e ulaşılamıyor. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın halen düzelmedi. Firmadan konuyla ilgili yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi.
4-5 GÜN SÜREBİLİR
Açıklamada “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır” denildi.
PARALARINI GERİ İSTİYORLAR
Yatırımcılar ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Tepkilerini dile getiren yatırımcılar, firmadan paralarını geri istiyor.