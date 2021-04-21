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Ekonomi Kripto para borsası THODEXte işlemler durdu yatırımcılar kazan kaldırdı Paramızı verin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kripto para borsası Thodex'e ulaşılamıyor: Thodex'ten ilk açıklama geldi..

Kripto para borsası THODEX'te işlemler durdu yatırımcılar kazan kaldırdı: Paramızı verin

Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan THODEX'te kullanıcılarından gelen bilgilere göre birçok işlem durduruldu ve hesaplara erişilemiyor. THODEX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada 4-5 iş günü sürecek bir bakım çalışmasında olunduğu ifade edilirken, sosyal medyada bir araya gelen yatırımcılar ise firmadan paralarını geri istiyor.

Haber Merkezi İHA
Kripto para borsası Thodexe ulaşılamıyor: Thodexten ilk açıklama geldi..
Foto/arşiv

Kripto para borsası THODEX’e ulaşılamıyor. 6 saat sürecek denilen çalışma, saatler geçmesine karşın halen düzelmedi. Firmadan konuyla ilgili yatırımcıları memnun etmeyen bir açıklama geldi.

4-5 GÜN SÜREBİLİR

Açıklamada “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır” denildi.

PARALARINI GERİ İSTİYORLAR

Yatırımcılar ise seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Tepkilerini dile getiren yatırımcılar, firmadan paralarını geri istiyor.

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